Volata Champions, che lotta! Ecco quanto manca a Milan, Juve, Bologna e Roma  

Con il successo dell'Atalanta sul Monza di domenica sera, la volata Champions è sempre più avvincente. In ballo cinque squadre per i quattro posti restanti: le prime cinque classificate avranno il pass per la fase a gironi, ma occhio alla sesta posizione che potrebbe valere oro nel caso Atalanta e Roma vincano l'Europa League senza centrare la top 5 in Serie A. Al momento l'unico club matematicamente sicuro di partecipare alla prossima coppa dalle grandi orecchie è l'Inter, ormai a un passo dalla vittoria del Tricolore. Subito dietro il Milan, che però non ha ancora la certezza assoluta: i rossoneri devono ancora portare a casa quattro punti. I conteggi vanno effettuati in base al possibile rendimento degli orobici di Gasperini, adesso al sesto posto. Questi ultimi, vincendo le restanti sei gare in calendario, possono ancora raggiungere quota 72. Numeri alla mano Roma e Bologna devono ancora macinare diversi punti, più vicina all'obiettivo stagionale la Juventus di Massimiliano Allegri.