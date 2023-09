Verso il derby: Inter e Milan si preparano senza i Nazionali

VERSO IL DERBY

Inzaghi ne perde 17 e ritroverà i sudamericani il 14. Gli ultimi a raggiungere Pioli, che ne vedrà partire 15, sono Pulisic e Musah

© Getty Images Appiano Gentile e Milanello... per pochi intimi. Gli impegni delle Nazionali svuoteranno i centri sportivi di Inter e Milan nella settimana che precede quella del derby, in programma sabato 16 alle ore 18. Alla ripresa della preparazione sia Inzaghi che Pioli si ritroveranno con la rosa dimezzata e potranno contare su alcuni giocatori solo a ridosso della supersfida tra le due prime della classe, a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. In casa nerazzurra saranno 17 i giocatori che andranno a difendere i colori delle rispettive nazionali durante la sosta: ad Appiano resteranno i portieri di riserva, Bisseck, Sensi, Carlos Augusto e Mkhitaryan. In casa rossonera ne mancheranno all'appello 15. A restare a Milanello saranno Calabria, Kalulu e Loftus-Cheek. Pulisic e Musah saranno gli ultimi a tornare.

Inzaghi potrà preparare il derby con tutti gli effettivi in pratica soltanto in due allenamenti. E - come riferisce la 'Gazzetta' - ritroverà i sudamericani soltanto all'ultimo. Lautaro Martinez, Sanchez e Cuadrado giocheranno l'ultima gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 e si alleneranno per la sfida contro il Milan dal 14. Per quanto riguarda invece il 'blocco azzurro', Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi giocheranno l'ultima contro l'Ucraina il 12 ma a San Siro, quindi già 'a casa'. I primi a rientrare saranno Asllani, Dumfries e De Vrij, che saranno alla Pinetina da lunedì 11, martedì 12 sarà la volta di Pavard e Thuram.

Sul fronte Milan Pulisic e Musah saranno gli ultimi a tornare in Italia: nella notte del 13 settembre saranno in campo per Stati Uniti-Oman a Saint Paul, in Minnesota e quindi avranno soltanto due allenamenti a disposizione. Ecco i convocati rossoneri: Maignan, Theo Hernandez, Giroud (Francia), Musah, Pulisic (Stati Uniti), Kjaer (Danimarca), Tomori (Inghilterra), Thiaw (Germania), Krunic (Bosnia), Reijnders (Olanda), Chukwueze (Nigeria), Leao (Portogallo), Okafor (Svizzera), Jovic (Serbia).