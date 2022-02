Uno scudetto per tre con lo spauracchio della Juve

SERIE A

Inizia ufficialmente domenica sera con Napoli-Milan lo sprint tricolore, con l'Inter potenziale capoclassifica e i bianconeri aggrappati alle ultime speranze

E' ufficialmente iniziata al 94' di Lazio-Napoli la volata a tre per lo scudetto. Il gol di Fabian Ruiz ha portato gli azzurri al comando della classifica a pari merito con il Milan e due punti davanti all'Inter, che però potrebbe guardare tutti dall'alto in basso nel caso in cui vincesse il recupero contro il Bologna. Insomma, quando al termine del campionato mancano undici giornate, è assolutamente impossibile dire chi è la favorita per il titolo. Senza considerare che anche la Juve non è del tutto fuori dai giochi, trovandosi potenzialmente a -8 dalla vetta.

Vedi anche Calcio Le Sdottorate: Gemelli 2000, Juve provinciale e un Cholito... a Milano Da qui alla fine della stagione gli snodi scudetto potrebbero nascondersi dietro ogni partita, anche se l'impressione è che saranno gli scontri diretti a decidere chi sarà campione d'Italia il 22 maggio. Si parte già domenica sera, con un Napoli-Milan, che dovrebbe valere il primo posto in solitaria per una delle due contendenti. Con l'Inter che tiferà per il pareggio al "Maradona".

Poi tante insidie per tutte fino a Juve-Inter di inizio aprile. Una gara che potrebbe risultare fondamentale soprattutto per le residue speranze dei bianconeri, che solo in caso di successo si manterrebbero in corsa per il tricolore. Nella stessa giornata il Napoli sarà a Bergamo per sfidare lo spauracchio Atalanta. La squadra di Spalletti se la dovrà vedere poi anche con Fiorentina e Roma, ma sempre tra le mura amiche.

Simile il calendario di Inter e Milan, che tra le big affronteranno entrambe la Fiorentina, con la Roma per i nerazzurri e l'Atalanta per i rossoneri. Se mai dovesse essere ancora in corsa, la Juve è la squadra che avrà il finale peggiore, con la Lazio allo Stadium alla penultima giornata e la Fiorentina al Franchi all'ultima. Soprattutto in quest'ultimo caso dovrà prepararsi a una battaglia in un clima incandescente.

Ma l'impressione è che difficilmente lo scudetto sfuggirà dalle mani di una delle tre davanti. Oggi il Napoli sembra avere un pizzico di vantaggio, più di motivazione che tecnico, ma l'esperienza dell'Inter o la voglia di vincere del Milan potrebbero avere la meglio al fotofinish. Di sicuro a uscirne vincitrice sarà la Serie A con il campionato più bello, spettacolare e incerto degli ultimi dieci anni.