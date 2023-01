Scontri ultras, Piantedosi: "Stop di 2 mesi alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli"

LA DECISIONE

Il ministro dell'Interno annuncia la stangata: "Oggi firmerò il provvedimento di prevenzione"

Piantedosi ha spiegato che il governo sta lavorando anche all'identificazione dei responsabili e all'emissione dei relativi Daspo, ma ha sottolineato di ritenere inevitabile la decisione: "Serve anche l'individuazione del singolo e provvedimenti come i Daspo, ma non potrò fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".

