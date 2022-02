Udinese, Udogie: “Gol di mano? Mi è andata bene”

SERIE A

L’esterno bianconero commenta così il discusso episodio del pareggio dopo la gara contro il Milan

Hai titubato al momento dell'esultanza, pensavi di averla presa con la mano? "Si perché ho visto l'assistente indeciso, quindi non ero convinto. Ma mi è andata bene". Dopo la gara di San Siro contro il Milan Destiny Udogie ‘confessa’ il tocco di mano sul decisivo gol del pareggio ai microfoni di Dazn. L’ennesimo episodio che ha scatenato la rabbia dei rossoneri quest’anno dopo quanto accaduto sempre al Meazza contro lo Spezia, col vantaggio non concesso da Serra, e contro il Napoli, col gol di Kessie annullato al 90’ tra le polemiche. Milan-Udinese, le immagini del match Getty Images

Vedendo e rivedendo le immagini, la sensazione netta è che il tocco decisivo di Udogie per mettere il pallone in porta avvenga col braccio sinistro e anche l’ex arbitro Marelli lo ha confermato nel post partita a Dazn. Il gol è dubbio, Tomori indica subito il tocco con la mano e anche l’esultanza dell’esterno bianconero sembrava suggerirlo, ma il Var non è intervenuto né ha richiamato l’arbitro Marchetti alla revisione on the field ed è soprattutto questo che ha scatenato la rabbia dei giocatori di Pioli, che dopo il fischio finale hanno accerchiato il fischietto chiedendo spiegazioni.

CIOFFI: "ARBITRO E VAR HANNO VALUTATO"

"Mi sembra che sia Romagnoli ad averla deviata con la scarpa. Ma anche se l'avesse toccata con la mano abbiamo 4-5 persone al VAR che guardano. Ci siamo permessi di alzare i toni tante partite fa contro la Juventus, ma per il resto abbiamo sempre accettato anche con eleganza le decisioni arbitrali. Il ragazzo a me ha detto che la palla l'ha toccata prima di coscia e poi di faccia". Così il tecnico bianconero Cioffi dopo la gara.

