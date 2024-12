Trappolone Parma per l'Inter, il Milan cerca conferme con l'Atalanta

Per i nerazzurri una sorta di 'trappolone' visto che l'impegno casalingo contro i gialloblù sulla carta sembra più agevole ma non bisogna scordare come la squadra di Pecchia abbia battuto Milan e Lazio (e pareggiato con la Juve) e che la vittoria contro gli emiliani - tornati in Serie A quest'anno - manca addirittura dal 2013: negli ultimi cinque precedenti in campionato quattro pareggi e una sconfitta. Per questo Simone Inzaghi schiererà la formazione migliore, per non sottovalutare l'impegno ma anche perché la squadra è reduce da una settimana più riposante visti i soli 16 minuti giocati a Firenze. Al di là degli infortunati Pavard e Acerbi, dunque, via ai titolari, ThuLa compresa.