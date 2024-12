Atalanta-Milan, destini incrociati: De Ketelaere sogna il gol dell’ex, Fonseca punta su Pulisic

La 15° giornata di Serie A si apre con un big match. Infatti, venerdì 6 dicembre, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, andrà in scena la gara tra Atalanta e Milan. I bergamaschi vanno a caccia del nono successo consecutivo tra tutte le competizioni mentre i rossoneri hanno una grande occasione per rientrare nella corsa scudetto. Nonostante la roboante vittoria in Coppa Italia (6-1 contro il Sassuolo), gli esperti di SisalTipster non vedono il Milan favorito per la vittoria: infatti, le possibilità che la squadra di Fonseca torni da Bergamo con i tre punti sono solo del 24%. Al contrario, l’Atalanta doppia il Diavolo per l’ennesimo trionfo stagionale, offerto al 50%. In caso di vittoria, i nerazzurri salirebbero a quota 34 punti in classifica, in attesa della sfida tra la capolista Napoli e la Lazio. Il pareggio, dato al 26%, non si addice alle sfide tra le due squadre visto che è uscito solo in tre occasioni negli ultimi 5 anni.