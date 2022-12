Rateizzazione tasse Serie A, Meloni: "Nessun regalo allo sport"

© Getty Images

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato della questione della rateizzazione delle tasse al mondo dello sport nella conferenza di fine anno: "serve fare un attimo di chiarezza: è accaduto che il governo precedente aveva sospeso i pagamenti alle società sportive, non di calcio ma di tutti gli sport. Noi ereditiamo questa situazione e decidiamo di applicare a questa fattispecie le stesse regole applicate ad altri contribuenti con la maggiorazione del 3% e gridano allo scandalo. Allora non capisco: si grida allo scandalo perché non sono in difficoltà? Perfetto, allora perché sono stati sospesi i pagamenti?".