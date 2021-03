Svolta nei diritti TV: Serie A su Dazn nel triennio 2021-24. Battuta Sky

IL BANDO DELLA LEGA

La piattaforma streaming ha messo sul piatto 840 milioni di euro a stagione e ha ricevuto 16 voti a favore su 20

Una vera e propria rivoluzione. Da quando esiste il calcio a pagamento, Sky (e Tele+ prima) hanno avuto il monopolio della Serie A. Ora le cose sono cambiate: con 16 voti a favore e solo 4 contrari (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo), le partite del massimo campionato saranno trasmesse da Dazn. In poche parole, una svolta epocale. Sky può tornare in gioco per la trasmissione di tre partite per ogni giornata, ma non in esclusiva. L'emittente satellitare è in corsa per il pacchetto 3 del bando che non è stato ancora assegnato e interessa anche ad altri broadcast.

Dazn ha avuto la meglio nel bando della Lega calcio mettendo sul piatto 840 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni per i pacchetti 1 e 3 del bando relativo ai diritti TV della Serie A e trasmetterà tutte le partite del campionato, tra cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata. Dazn, al momento, trasmette 3 partite di campionato per ogni giornata, con le restanti 7 in esclusiva su Sky. La piattaforma streaming potrà contare sul supporto di TIM a seguito di un accordo ufficializzato poche settimane fa.