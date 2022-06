Stadio, Fontana: "Il sindaco di Sesto pronto se Inter e Milan decidessero"

LE PAROLE

Il presidente di Regione Lombardia: "L'area è già bonificata e ci sono le autorizzazioni"

Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sulla questione del nuovo stadio di Milano: "Abbiamo accennato l'ipotesi e il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha detto che lui è pronto, anche perché l'area è già bonificata e ci sono le autorizzazioni - ha spiegato parlando con i cronisti fuori dal Pirellone -. Se Milan o Inter decidessero, lui potrebbe dare il via libera quasi immediatamente".

Insomma, anche dai vertici regionali si comincia a spingere affinché l'impianto venga realizzato fuori città e non nella stessa area dove attualmente si trova il "Meazza", circostanza che richiederebbe tempi più lunghi: "Credo che per i fondi che i club devono investire sia una notizia non di poco conto, rispetto ai dialoghi e a tutte quelle cose che comportano mesi, se non anni di rinvii - ha proseguito Fontana -. Di Stefano ha preso una città in default, l'ha rilanciata e ora ha prospettive ancora più grandi".

Nei giorni scorsi lo stesso sindaco di Sesto aveva fatto sapere che il futuro proprietario del Milan, Gerry Cardinale, aveva già effettuato un sopralluogo in città, anche perché la costruzione dello stadio è in cima alla lista delle proprietà del fondo RedBird.

