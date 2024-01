Squalificati Serie A: Mourinho salta Milan-Roma, la Juve perde Gatti e McKennie. Due turni a Lazovic

Subito una giornata di squalifica per Pasquale Mazzocchi: il nuovo esterno del Napoli, protagonista di una espulsione da record al debutto, salterà proprio la sfida contro la Salernitana. Due i turni di stop per Lazovic del Verona dopo l'espulsione rimediata nel turbolento finale di San Siro contro l'Inter. La Juventus perde Gatti e McKennie, mentre il Bologna dovrà fare a meno di Zirkzee così come la Salernitana di Maggiore e il Frosinone di Frattali. Stop anche per José Mourinho che non sarà in panchina al Meazza per Milan-Roma.