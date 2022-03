Spezia, Thiago Motta: "La Juve ha tutto per vincere lo scudetto"

VERSO JUVE-SPEZIA

Il tecnico dei liguri alla vigilia della sfida dello Stadium: "Loro sono fatti per vincere il campionato o restare in alto per provarci"

"Io vedo una Juventus forte. Oggi è una squadra che ha tutte le possibilità per vincere, è tra le favorite per lo scudetto". Parole del tecnico dello Spezia Thiago Motta a due giorni dalla sfida contro i bianconeri allo Stadium: "Sono una squadra che ha avuto all’inizio un momento di difficoltà, ma la realtà è che sono fatti per vincere il campionato o restare in alto per provarci. Noi abbiamo fatto una buona settimana e cercheremo di fare una buona partita poi vedremo alla fine quale sarà il risultato. La Juve è tra le favorite ma se devo dirne una non saprei, non è il nostro campionato". Getty Images

"Turnover? Io penso sempre a mettere la miglior squadra contro la prossima avversaria. É una partita difficile, andremo lì a fare la nostra partita, con lo stesso spirito e le stesse idee - ha proseguito Thiago Motta, che dovrà fare a meno di Kiwior, squalificato come Amian: "Lo stesso lavoro che fa lui non lo può fare nessuno, nessuno ha le sue caratteristiche ma abbiamo giocatori che con caratteristiche diverse possono fare tanto bene come lui. Chi giocherà lo farà molto bene". Sulla situazione dell'ucraino Kovalenko: "Gli siamo vicini, non è facile per lui. Stiamo cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile, alla fine sono cose in cui possiamo solo dare sostegno. Dal punto di vista sportivo lo vedo bene, si allena bene, sono contento per il suo lavoro. È un uomo in più a disposizione per giocare”.