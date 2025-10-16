Logo SportMediaset
"Spazio ai sogni": la Serie A in campo al fianco della Lega del Filo d’Oro per i bambini e adulti sordociechi

La campagna sociale promossa su tutti i campi in occasione della 7a giornata: basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514

16 Ott 2025 - 17:56

La Lega Serie A scende in campo per la Lega del Filo d’Oro in occasione della 7a giornata, in programma da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Su tutti i campi verrà promossa la Campagna sociale “Spazio ai sogni”, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei bambini e degli adulti sordociechi e delle loro famiglie, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Spazio ai Sogni” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel post gara, inoltre, gli allenatori si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, a cui si aggiungerà l’appello dedicato alla campagna, e porteranno sulla propria giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.

Tutti insieme possiamo contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da oltre 60 anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività della Fondazione che ha l’obiettivo di aprire due nuove sedi territoriali per rendere i propri servizi alle famiglie che ne hanno bisogno. Saranno i portieri Michele Di Gregorio, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel insieme a Samir Handanovic, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.

lega filo d'oro
serie a

