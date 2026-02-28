Serie A, Verona-Napoli 1-2: Lukaku toglie Conte dai guai al 96'

© IPA
© IPA
Akpa Akpro aveva risposto alla rete dopo due minuti di Hojlund: gli azzurri salvano il terzo posto
© IPA
© IPA
Nella ventisettesima giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 il Verona al 96' ed è terzo da solo in attesa di Roma-Juventus. La sfida del Bentegodi si sblocca già al 2': dal cross di Vergara, il colpo di testa di Højlund è quello vincente. All'intervallo, Conte lascia negli spogliatoi Spinazzola inserendo Gutiérrez, ma la formazione campione d'Italia in carica non chiude la partita anche per via di un'occasione fallita da Vergara e a metà ripresa viene punita: sugli sviluppi di calcio d'angolo, lo stesso Højlund allontana di testa e poi devia in porta la conclusione di Akpa Akpro, che al 64' firma il pareggio.
Conte le prova tutte inserendo l'ex Giovane e Lukaku che fa coppia con il danese, ma Montipò è attento su Elmas. Nel finale, però, la decide proprio la deviazione del belga di sinistro dopo un corner a 281 giorni dall'ultima rete: il Napoli fa festa e sale a 53 punti, consolidando il posto Champions dato che il Como resta a -5. Sempre più ultimo, invece, il Verona, che non si schioda da quota 15.
IL TABELLINO
VERONA-NAPOLI 1-2
Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap (9' st Frese), Edmundsson; Oyegoke (25' st Suslov), Harroui (37' st Slotsager), Gagliardini, Akpa Akpro (37' st Niasse); Bowie, Sarr (9' st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Valentini, Tomich, Cham, Vermesan. All.: Sammarco
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano (33' st Mazzocchi), Lobotka (28' st Gilmour), Elmas, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Vergara (33' st Giovane), Alisson (28' st Lukaku); Højlund. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Olivera, Prisco. All.: Conte
Arbitro: Colombo
Marcatori: 2' Højlund (N), 20' st Akpa Akpro (V), 51' st Lukaku (N)
Ammoniti: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Sammarco (V), Conte (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N), Lukaku (N)
LE STATISTICHE
Romelu Lukaku è tornato al gol in Serie A a distanza di 281 giorni dall’ultima volta, il 23 maggio 2025 contro il Cagliari: distanza di giorni record tra due diverse reti per lui in carriera nei Big-5 campionati europei.
Il Napoli, reduce da un pareggio e una sconfitta, è tornato al successo in Serie A per la prima volta dal 7 febbraio scorso, in trasferta contro il Genoa (3-2) – i campani hanno vinto due delle ultime gare esterne del torneo (1P), tante vittorie quante nelle cinque precedenti (1N, 2P).
Il Napoli ha vinto sette delle ultime nove gare esterne contro l’Hellas Verona in Serie A (2P), tanti successi quanti quelli raccolti in tutte le precedenti 24 sfide disputate in casa dei gialloblù nella competizione (7N, 10P).
Il gol di Romelu Lukaku (95:11) è il più tardivo realizzato dal Napoli in Serie A da Frank Anguissa contro il Parma il 31 agosto 2024 (95:50) – questa è anche la seconda rete segnata da Romelu Lukaku oltre il 95° nel torneo, dopo quella con la maglia della Roma contro il Napoli il 23 dicembre 2023 al 95:40.
Il gol di Rasmus Højlund (1:46) è il più veloce realizzato dal Napoli in Serie A da quello di Matteo Politano contro il Milan in casa il 30 marzo 2025 (1:02) – in trasferta invece quello odierno è il più rapido dal 24 gennaio 2021 proprio contro l’Hellas Verona (Lozano – 00:09).
Rasmus Højlund ha segnato nove gol in questa Serie A, eguagliata, in termini di reti realizzate, la sua precedente stagione disputata nella competizione (nove marcature nel 2022/23 con l’Atalanta).
L’Hellas Verona ha perso otto delle 11 partite disputate in Serie A in questo anno solare (3N); quella veneta è la formazione che nel 2026 conta più sconfitte nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto appunto).
L’Hellas Verona ha perso tre gare di fila per la prima volta in questo campionato, l’ultima volta in Serie A era infatti capitato tra aprile e maggio 2025.
Il Napoli ha trovato la rete in tutte le ultime cinque gare di Serie A e nel campionato in corso solo una volta ha registrato una striscia di questo tipo più lunga, tra agosto e ottobre scorsi nelle prime sei giornate.
Jean-Daniel Akpa Akpro ha segnato il suo secondo gol in Serie A, a distanza di 1031 giorni dal primo, realizzato contro il Bologna il 4 maggio 2023 (con l’Empoli).
Solo l’Inter (14) ha segnato più gol di testa rispetto al Napoli (nove, come la Juventus) nella Serie A in corso.
Il Verona ha subito 11 gol di testa in questa Serie A, nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo il West Ham (16) ha subito più marcature con questo fondamentale - 11 anche per il Burnley.