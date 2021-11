Serie A, Verona-Empoli 2-1: Tameze fa gioire l’Hellas in pieno recupero

VERONA-EMPOLI 2-1

Il risultato viene tutto deciso nel secondo tempo: Romagnoli aveva replicato a Barak, prima del gol vittoria veronese del franco-camerunese

Prosegue la striscia d’imbattibilità in campionato del Verona (cinque risultati utili consecutivi), che piega in casa 2-1 l’Empoli in pieno recupero. Toscani vicini al vantaggio al Bentegodi con Henderson (traversa) e Pinamonti (tap-in sbagliato). A inizio ripresa (49’) ci pensa però Barak a sbloccare il risultato di testa; Romagnoli agguanta il pari al 67’, ma Tameze fa urlare di gioia Tudor al 91’. Verona nono con 19 punti; l’Empoli resta a 16. Verona-Empoli: la fotogallery del match









































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Quinta vittoria consecutiva in casa per un Verona che prosegue anche nella striscia d’imbattibilità complessiva in campionato (cinque partite); Empoli beffato in pieno recupero al Bentegodi e sorpassato in classifica dai veronesi, al nono posto, con 19 punti (contro i 16 dei toscani).

Grande occasione per gli ospiti al 17’: Henderson si accentra dalla sinistra e di collo esterno spara un missile all’incrocio dei pali ma, a Montipò battuto, il pallone si infrange in pieno sulla traversa. Squadra toscana ancora poi attivissima al 23’, quando il cross dalla destra di Di Francesco trova tap-in, clamorosamente però impreciso, di Pinamonti, che tutto solo a centro area spara alto con il destro. In ogni caso è l’Hellas a essere più propositivo e a fare la partita, cercando di sfruttare soprattutto le corsie esterne. A inizio ripresa, al 49’, ecco così arrivare il vantaggio degli uomini di Igor Tudor: il neo subentrato Lazovic arriva sul fondo dalla sinistra e mette al centro il successivo colpo di testa schiacciato vincente di Barak sul secondo palo. Vicario resta immobile e il punteggio si sblocca.

Al 62’ lo stesso Vicario allunga la manona e con la punta delle dita mette in angolo il destro a giro di Caprari, tenendo così in partita l’Empoli, che pareggia 5 minuti più tardi: deviazione al volo di Pinamonti, Gunter intercetta in maniera maldestra e Simone Romagnoli non deve fare altro che spingere in rete sulla linea, per il primo gol in Serie A del capitano della formazione di Andreazzoli. Bajrami sfiora il colpaccio con due squilli, entrambi respinti da Montipò. Nel finale di match Faraoni non inquadra la porta di testa sulla punizione di Veloso. Sembrerebbe finita, ma nel primo minuto di recupero arriva la rete della vittoria per il Verona: triangolo sulla destra con Barak, inserimento in area e destro ad incrociare sul secondo palo di Tameze, che fulmina Vicario e manda in estasi la panchina di Tudor. Andreazzoli torna a perdere dopo tre turni.

LE PAGELLE

Tameze 7,5 – Il franco-camerunese pesca il gol vittoria passando alle spalle di Marchizza e trovando la deviazione fortuita di Luperto, che inganna Vicario per il pesantissimo 2-1 finale.

Barak 7 – Quinto gol in campionato per un ispiratissimo ceco nella serata del Bentegodi: dopo un buon primo tempo, sblocca il match con un preciso colpo di testa.

Lazovic 6,5 – Subentra a Casale nell’intervallo e, dopo nemmeno 4 minuti di gioco, mette al centro un eccellente pallone per il gol del momentaneo 1-0.

Simeone 5,5 – Il gesto di stizza da parte dell’ex Fiorentina all’indirizzo dell’arbitro, nel primo tempo, è sintomo di una partita complicata per il Cholito, che fa fatica a entrare in partita.

Henderson 6,5 – Colpisce una clamorosa traversa in avvio di partita che fa tremare il pubblico di Verona; viene sostituito da Ricci, complice anche un infortunio.

Luperto 6,5 – Prestazione monstre del centrale: ottime le sue chiusure nel primo tempo su Tameze, Mancuso e Simeone che ben proteggono la porta difesa Vicario. Sfortunato in occasione del 2-1.

Pinamonti 5,5 – Sbaglia un’occasione abbastanza semplice a metà del primo tempo, colpendo malissimo un traversone di prima intenzione di Di Francesco.

IL TABELLINO

VERONA-EMPOLI 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Gunter 5,5, Ceccherini 6; Faraoni 6, Tameze 7,5 (50’ st Sutalo sv), Veloso 6, Casale 6 (1’ st Lazovic 6,5, 50’ st Magnani sv); Barak 7, Caprari 6,5; Simeone 5,5 (50’ st Hongla sv). A disp.: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Sutalo, Ragusa. All.: Tudor 6,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Fiamozzi 6, Romagnoli 6,5, Luperto 6,5, Marchizza 5,5; Haas 5,5 (30’ st Asllani 6), Stulac 5,5 (30’ st Bandinelli 6), Henderson 6,5 (12’ st Ricci 6); Di Francesco 6 (39’ st Ismajli sv); Pinamonti 5,5, Mancuso 5,5 (12’ st Bajrami 6). A disp.: Ujkani, Cutrone, La Mantia, Parisi, Zurkowski, Stojanovic. All.: Andreazzoli 6

Arbitro: Gariglio

Marcatori: 4’ st Barak (V), 22’ st Romagnoli (E), 46’ st Tameze (V)

Ammoniti: Simeone (V), Luperto (E), Di Francesco (E), Bandinelli (E)

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Verona non vinceva cinque partite casalinghe consecutive in Serie A da novembre 2013.

Da inizio ottobre in avanti il Verona ha guadagnato 14 punti in sette partite di Serie A (4V, 2N, 1P), solamente il Milan (16) ha fatto meglio.

Il Verona ha segnato 27 gol in questo campionato, proprio record nelle prime 13 partite stagionali di Serie A.

Il Verona ha segnato in tutte le ultime 11 partite casalinghe in Serie A, miglior striscia dal dicembre 2014 per i gialloblù.

Antonin Barak non segnava un gol di testa in Serie A da febbraio contro la Juventus, anche in quel caso assist di Lazovic.

Darko Lazovic ha fornito un assist in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo.

Dopo 52 presenze in Serie A Simone Romagnoli ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato.

Il Verona è stato salvato nove volte dai legni in questo campionato, più di ogni altra squadra.

Il Verona ha effettuato 22 tiri in questo incontro, record per la squadra in una singola partita in questa stagione di Serie A.

Per la prima volta in questo campionato il Verona ha confermato lo stesso 11 titolare della partita precedente.