Serie A, Verona-Cremonese 0-0: Audero para tutto, grigiorossi imbattuti

LA PARTITA

Dopo 270 minuti, restano in due a punteggio pieno in Serie A: Napoli e Juventus. Lo 0-0 con cui la Cremonese torna dal Bentegodi di Verona, però, lascia soddisfatto Nicola, a quota 7 insieme a all'Udinese. Anche perché è un punto d'oro per via delle numerose parate di Audero, che mura gli attaccanti di Zanetti. Il più attivo è subito Orban, che dopo sei minuti ci prova col destro a giro e sfiora il palo alla sinistra di Audero, che invece poco dopo è bravo a murare in uscita Giovane. I due dell'Hellas sono i più pericolosi, ma il ritmo si spezza al 29' con l'infortunio a una spalla di Gagliardini. La sfida a distanza tra l'ex portiere dell'Inter e gli attaccanti di Zanetti prosegue per quasi tutta la partita, con Serdar che si unisce alla festa: i grigiorossi si attaccano alle sue parate, mentre nella ripresa entrano Vazquez e finalmente Jamie Vardy per tentare di scuotere la Cremonese. Nel recupero ci prova anche Sarmiento per gli ospiti, ma stavolta a essere attento è Montipò: l'ultima occasione è per l'Hellas, ma uno splendido Audero chiude la sua fenomenale partita murando anche Sarr. Secondo punto per il Verona, che rimanda ulteriormente l'appuntamento con la vittoria.



LE PAGELLE

Serdar 6,5 - Il migliore per qualità e palleggio, si destreggia e serve al meglio i suoi attaccanti.

Orban 6,5 - Ottimo impatto con il campionato italiano: meriterebbe il gol per quanto creato e fatto.

Audero 7 - Se Nicola torna a casa con un punto, molto lo deve al suo portiere che prende tutto. Nessuna parata impossibile, ma tanta sostanza.

Vardy 6 - Il tempo per incidere è poco, ma tiene comunque impegnata la difesa dell'Hellas.



IL TABELLINO

VERONA-CREMONESE 0-0

Verona (3-4-1-2): Montipò 6; Núñez 6, Nelsson 6, Frese 6 (25' st Bella-Kotchap 6); Belghali 6,5, Gagliardini 6 (29' Akpa Akpro 6, 35' st Niasse 6), Serdar 6,5, Bradaric 6; Bernede 6 (35' st Elmusrati 6); Orban 6,5 (35' st Sarr 6), Giovane 6. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Ebosse, Santiago, Kastanos, Ajayi, Vermesan. All.: Zanetti 6

Cremonese (3-5-2): Audero 7; Terracciano 6, Baschirotto 6, Bianchetti 5,5; Zerbin 5,5 (41' st Floriani M. sv), Collocolo 5,5, Bondo 6 (13' st Grassi 6), Vandeputte 5,5 (13' st Sarmiento 6), Pezzella 6; Bonazzoli 5,5 (13' st Vardy 6), Sanabria 6 (21' st Vazquez 6). A disp.: Silvestri; Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna. All.: Nicola 5,5

Arbitro: Arena

Ammoniti: Serdar (V), Giovane (V), Collocolo (C)