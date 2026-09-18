Bundes: il Bayern ne fa 7 all'Union Berlino, Kane scrive un nuovo record

18 Set 2026 - 22:23
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© italyphotopress

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Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha segnato questa sera i gol numero 100 e 101in Bundesliga questa sera all'Allianz Arena, nella sua 98/a partita di campionato, battendo il precedente record tedesco detenuto da Dieter Müller con il Colonia negli anni '70. Al 38' del match contro l'Union Berlino, Michael Olise è stato atterrato in area di rigore, Kane ha poi spiazzato il portiere Frederik Rönnow segnando il secondo gol dei bavaresi, dopo che Jamal Musiala aveva aperto le marcature al 18'. La seconda rete dell'attaccante inglese è poi arrivata in apertura di ripresa, prima di lasciare il campo al 77esimo. La partita è poi terminata con un roboante 7-0 per i padroni di casa. Arrivato al Bayern Monaco nell'estate del 2023, Kane ha concluso come capocannoniere della Bundesliga in ognuna delle sue tre stagioni, segnando 36 gol nel 2023-'24, 26 nel 2024-'25 e altri 36 nel 2025-'26. Ha anche vinto la Scarpa d'Oro europea due volte, nell'estate del 2024 e del 2026. In questa stagione, ha aperto il suo conto personale in Bundesliga la scorsa settimana a Elversberg, segnando il gol della vittoria per il Bayern (2-1). In tutte le competizioni, Kane ha segnato 155 gol in 151 presenze con il Bayern in poco più di tre stagioni. Prima di Kane, il record apparteneva a Dieter Müller. L'attaccante del Colonia impiegò 129 partite per raggiungere i 100 gol in Bundesliga all'inizio degli anni '70. Nei cinque principali campionati europei - Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia - solo Cristiano Ronaldo ha impiegato meno tempo per raggiungere questo traguardo, in 92 partite con il Real Madrid nella Liga spagnola all'inizio degli anni 2010.

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