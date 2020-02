Serie A, Udinese-Verona 0-0: Juric rosicchia un punto alla Roma

UDINESE-VERONA 0-0

Finisce 0-0 il lunch match della 24esima giornata di Serie A tra Udinese e Verona. Friulani e veneti danno vita a una partita estremamente equilibrata, combattuta e a tratti divertente, ma nella quale le difese hanno decisamente la meglio sugli attacchi. La squadra di Juric frena la sua rincorsa all'Europa pur guadagnando un punto sulla Roma quinta in classifica (ora a + 4), quella di Gotti non si schioda dai margini della zona retrocessione. Udinese e Verona non vanno oltre lo 0-0 lapresse

Finisce a reti bianche il derby del triveneto alla Dacia Arena





LA PARTITA

Dopo il trionfo con la Juventus gli scaligeri non riescono ad approfittare a pieno della sconfitta della Roma, ma continuano ugualmente la loro rincorsa alle zone nobili della classifica. Gli uomini di Juric mettono in mostra una certa sterilità offensiva, che sarebbe comunque passata inosservata senza un paio di interventi miracolosi di Musso. I padroni di casa si impegnano con tanta corsa e un discreto palleggio, ma non riescono quasi mai a impensierire Silvestri e lo 0-0 è il risultato più giusto alla fine di una partita comunque tutt'altro che noiosa.

L'Hellas parte con la consueta carica, pressando a tutto campo e sfruttando anche gli sganciamenti offensivi di Kumbulla e Rrahmani, difensori centrali atipici nel 3-4-1-2 di Juric. L'Udinese inizia un po' più contratto, ma cresce col passare dai minuti, riuscendo spesso a trovare l'uomo tra le linee grazie soprattutto ai movimenti delle mezzali De Paul-Fofana e all'attenta regia di Mandragora. La partita è piacevole, ma per un'occasione degna di nota bisogna attendere un calcio da fermo: Kumbulla svetta su corner e schiaccia a terra, Musso prima ha un riflesso pazzesco, poi è superlativo nel rialzarsi in fretta e smanacciare lontano dalle grinfie di Verre. Con il doppio miracolo del portiere bianconero si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa le squadre perdono brillantezza, il gioco comincia a spezzettarsi diventando piuttosto falloso e Abbattista, alla sua seconda direzione in A in questa stagione, ha il suo bel da fare nel cercare di tenere a bada un po' di nervosismo. Al 65' De Paul trova il gol dopo una respinta del palo, ma l'arbitro annulla per un'evidente fuorigioco di Lasagna a inizio azione. L'occasione più incredibile della ripresa capita sui piedi di Zaccagni, appena entrato per un impalpabile Pessina. Il cesenate si ritrova completamente solo spalle alla porta dopo una bella iniziativa di Lazovic, ma tergiversa troppo e si divora il gol del vantaggio. Nel finale le squadre si allungano e a vincere è la tensione, che non permette di creare altro se non qualche azione rocambolesca sia da una parte che dall'altra.

LE PAGELLE

Kumbulla 6,5 - Attento e sicuro di sé in fase difensiva, pericoloso negli sganciamenti in avanti e sui calcio da fermo. Una delle più belle sorprese di questo campionato.

De Paul 6,5 - Tutta la fase offensiva dell'Udinese è caricata sulle sue spalle. Ci mette volontà, corsa e qualità. Tartassato dai difensori avversari è comunque bravo a crearsi spazi e dialogare con i compangi, gli manca solo la scintilla decisiva.

Pessina 5 - Evanescente, alla pari di Verre, vanifica le belle manovre della squadra con un pomeriggio da comparsa.

Lasagna 5,5 - La voglia di fare non gli manca, fa a sportellate con i difensori per tutta la partita ma, a parte un colpo di testa che sfiora il palo su calcio d'angolo, non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Silvestri.

IL TABELLINO

Udinese-Verona 0-0

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 6,5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6,5; Stryger-Larsen 6, De Paul 6,5, Mandragora 6,5, Fofana 6,5 (86' Jajalo sv), Sema 6 (78' Ter Avest sv); Lasagna 5,5, Okaka 5,5.

Allenatore: Gotti 6

Verona (3-4-1-2): Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Guenter 6, Kumbulla 6,5; Faraoni 6, Amrabat 6,5, Veloso 5,5, Lazovic 6,5; Verre 5 (81' Stepinski sv); Pessina 5 (70' Zaccagni 5), Borini 6,5.

Allenatore: Juric 6

Arbitro: Abbattista

Marcatori:

Ammoniti: 56' Veloso (V), 59' Lazovic (V), 77' Troost-Ekong (U)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Due dei tre 0-0 dell’Udinese in questo campionato sono arrivati contro il Verona (l’altro contro la SPAL).

• Per la prima volta nella sua storia, il Verona è rimasto imbattuto in tutte le prime otto gare di un anno solare in Serie A (quattro successi e quattro pareggi nel 2020).

• L’Udinese non ha trovato la via del gol in quattro delle ultime sette gare interne di campionato, tante volte quante nelle precedenti 20.

• Marco Silvestri (nove) e Juan Musso (otto) sono i portieri che hanno tenuto la porta inviolata in più incontri interi in questo campionato.

• Nessuna squadra ha subito meno reti del Verona in Serie A nell’anno solare 2020 (quattro).

• Era dal 1997 che il Verona non pareggiava due trasferte di fila per 0-0 in Serie A.

• L’Udinese ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Verona; per i friulani è la quarta volta nella loro storia che hanno registrato cinque clean sheet di fila nella competizione contro una singola squadra.

• Zero gol in questo incontro, nonostante i 10 tiri nello specchio (5 per parte): solo Milan-Sassuolo dello scorso dicembre ha visto più conclusioni in porta (15) tra gli 0-0 di questo campionato.