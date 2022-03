Serie A: tris Lazio a Cagliari con un Immobile da record, riparte la corsa all'Europa

CAGLIARI-LAZIO 0-3

Sblocca su rigore Ciro, che raggiunge Piola a quota 143 gol. Poi le reti di Luis Alberto e Felipe Anderson

Una Lazio perfetta batte 3-0 il Cagliari alla Unipol Domus e riprende la rincorsa per l'Europa. I biancocelesti passano al 19' su rigore concesso con il Var e realizzato da Immobile, che raggiunge Piola a quota 143 come miglior marcatore della Lazio in Serie A. Il raddoppio di Luis Alberto in contropiede al 42'. Al 17' della ripresa il tris di Felipe Anderson, che mette a sedere i difensori rossoblù e batte Cragno. Rosso a Marusic.

































































IL TABELLINO

Cagliari-Lazio 0-3

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare (12' st Carboni), Goldaniga (32' st Zappa); Bellanova, Grassi, Marin, Deiola (12' st Pavoletti), Dalbert (32' st Ceppitelli); Pereiro (22' st Baselli), Joao Pedro. A disp.: Radunovic, Aresti, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Keita Baldé. All.: Mazzarri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto (43' st Basic), Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson (39' st Romero), Immobile, Zaccagni (23' st Pedro). A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, A.Anderson, Moro, Cabral. All.: Sarri.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 19' Immobile, 42' Luis Alberto, 17' st Felipe Anderson

Ammoniti: Altare, Marin, Lovato (C)

Espulsi: 43' st Marusic (L) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-LAZIO

Con il gol segnato contro il Cagliari, Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola a quota 143 reti come miglior marcatore della Lazio in Serie A.

Ciro Immobile ha segnato 20 gol in questa Serie A, nessuno ha fatto meglio (20 anche Dusan Vlahovic) del capitano biancoceleste che ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle sue ultime 4 partite esterne di Serie A (5 reti).

Dal 2013/14, Ciro Immobile ha segnato almeno 20 gol per sei stagioni diverse in Serie A: nel periodo, soltanto Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski (8/8) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

Solo contro la Sampdoria (14) Ciro Immobile ha messo a segno più reti che contro il Cagliari (12) in Serie A, andando a bersaglio in ognuna delle ultime cinque sfide contro i rossoblù nel torneo.

Luis Alberto ha preso parte a 11 reti in questo campionato (quattro reti e sette assist); in 25 presenze ha già eguagliato il bottino dell’intera scorsa stagione (nove reti e due assist in 34 presenze).

Felipe Anderson ha partecipato a 12 reti in questa stagione (cinque reti e sette assist), già superato il bottino della precedente stagione giocata nel massimo campionato italiano (quattro reti e sette assist nel 2017/18).

Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato: 17 (otto reti, nove assist), almeno due in più rispetto a qualsiasi altro.

L'ultima volta che Felipe Anderson ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match di Serie A è stata lo scorso settembre nel derby contro la Roma.

Il Cagliari ha perso 11 delle ultime 16 partite giocate in casa (1V, 4N) contro le squadre capitoline (Lazio e Roma) in Serie A.

Andrea Carboni ha collezionato la 50ª presenza con il Cagliari in tutte le competizioni diventando il primo giocatore dei rossoblu nato dal 2000 in poi a tagliare il traguardo delle 50 partite giocate con la maglia dei sardi.

Ciro Immobile ha giocato questa sera la 200ª partita in Serie A con la maglia della Lazio.