Serie A, Torino-Sassuolo 2-1: granata inarrestabili in casa, Pedersen firma la vittoria

La 36a giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che si conferma solidissimo in casa nell'era-D'Aversa. Sotto di un gol, i granata la ribaltano in quattro minuti e sconfiggono 2-1 il Sassuolo, confermandosi in condizione. Spingono entrambe le squadre nei primi minuti, ma la mira non è quella giusta: Njie colpisce una traversa, Pinamonti e Laurienté sprecano. La gara è equilibrata e il Toro chiude meglio il primo tempo, sfiorando la rete con Simeone e Prati, salvo poi finire sorprendentemente in svantaggio: Lipani serve Thorstvedt, che deve solo spingerla in rete per l'1-0 al 51'. Il Torino però attacca subito a spron battuto e, con l'ingresso di Duvan Zapata, sfiora il gol: traversa del Cholito e chance per il colombiano. Proprio Simeone pareggia di testa al 66', andando in gol per la quinta gara di fila, poi ecco il ribaltone: cross di Zapata, testa di Pedersen e gol-vittoria (70'). Il Toro la ribalta in quattro minuti e sfiora anche il tris, prima di festeggiare i tre punti: granata a quota 44 punti, Sassuolo fermo a quota 49 e in 10a posizione.