Serie A, Torino-Sassuolo 2-1: granata inarrestabili in casa, Pedersen firma la vittoria
Thorstvedt porta in vantaggio gli ospiti, poi la rimonta: i gol di testa di Simeone e del norvegese regalano tre punti a D'Aversa
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La 36a giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che si conferma solidissimo in casa nell'era-D'Aversa. Sotto di un gol, i granata la ribaltano in quattro minuti e sconfiggono 2-1 il Sassuolo, confermandosi in condizione. Spingono entrambe le squadre nei primi minuti, ma la mira non è quella giusta: Njie colpisce una traversa, Pinamonti e Laurienté sprecano. La gara è equilibrata e il Toro chiude meglio il primo tempo, sfiorando la rete con Simeone e Prati, salvo poi finire sorprendentemente in svantaggio: Lipani serve Thorstvedt, che deve solo spingerla in rete per l'1-0 al 51'. Il Torino però attacca subito a spron battuto e, con l'ingresso di Duvan Zapata, sfiora il gol: traversa del Cholito e chance per il colombiano. Proprio Simeone pareggia di testa al 66', andando in gol per la quinta gara di fila, poi ecco il ribaltone: cross di Zapata, testa di Pedersen e gol-vittoria (70'). Il Toro la ribalta in quattro minuti e sfiora anche il tris, prima di festeggiare i tre punti: granata a quota 44 punti, Sassuolo fermo a quota 49 e in 10a posizione.
IL TABELLINO
TORINO-SASSUOLO 2-1
TORINO (3-4-1-2) - Paleari 6; Marianucci 6, Saul Coco 5.5, Ebosse 6; Lazaro 5.5 (14' st Pedersen 6.5), Prati 5.5 (23' st Ilkhan 6.5), Gineitis 6, Rafa Obrador 5.5 (42' st Nkounkou sv); Vlasic 6; Simeone 7 (42' st Kulenovic sv), Njie 6 (14' st Zapata 6.5). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Adams, Casadei, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini. All. D'Aversa.
SASSUOLO (4-3-3) - Muric 5.5; Coulibaly 5.5, Walukiewicz 6, Muharemovic 5.5, Doig 5.5 (30' st Garcia 6); Lipani 6.5 (18' st Koné 5.5), Matic 5.5 (39' st Bakola sv), Thorstvedt 6.5; Volpato 6 (18' st Berardi 5.5), Pinamonti 5 (30' st Nzola 5.5), Laurienté 5.5. A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All. Grosso.
Arbitro: Galipò.
Marcatori: 6' st Thorstvedt (S), 21' st Simeone (T), 25' st Pedersen (T).
Ammoniti: Lipani (S), Marianucci (T), Prati (T), Thorstvedt (S), Nkounkou (T), Gineitis (T).
LE STATISTICHE OPTA DI TORINO-SASSUOLO
Giovanni Simeone è solo il secondo giocatore del Torino ad andare a segno in cinque partite casalinghe consecutive in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il primo da Marco Ferrante, tra gennaio e marzo 2000.
Dal suo esordio in Serie A (2016/17), solo Duván Zapata (27), Leonardo Pavoletti (26) e Lautaro Martínez (24) hanno realizzato più gol di testa nel torneo rispetto a Giovanni Simeone (22).
Dopo il successo nella gara di andata (1-0, 21 dicembre 2025), il Torino ha battuto il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A, dopo il 2013/14, nell'annata di esordio assoluto dei neroverdi in massima serie.
Il Torino ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (1N, 1P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti 17 gare interne del torneo (4N, 8P).
Il Sassuolo (2N, 3P) è rimasto senza successi per cinque trasferte consecutive per la seconda volta in questa Serie A, dopo il periodo tra dicembre e gennaio (2N, 3P).
Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque trasferte (2N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 11 gare esterne di Serie A (5V, 3N).
Il Torino ha vinto un match di Serie A partendo da una situazione di svantaggio per la prima volta dal 26 ottobre scorso (contro il Genoa in casa); dall'altro lato, il Sassuolo ha perso una gara del massimo campionato dopo essere passato in vantaggio per la prima volta dal 12 maggio 2024 (contro il Genoa in trasferta).
Kristian Thorstvedt ha preso parte a otto gol (4G, 4A) per la prima volta in una singola stagione di Serie A; in generale, per il classe '99 è la seconda rete contro il Torino nel torneo e solo contro la Salernitana (tre) ne ha realizzati di più.
Kristian Thorstvedt (4G, 4A) è solo il quinto centrocampista del Sassuolo a realizzare almeno quattro gol e servire almeno quattro assist in una singola stagione di Serie A, il primo da Filip Djuricic (5G, 4A nel 2020/21).
Tra i centrocampisti che hanno servito almeno un assist in questa Serie A, solo Darryl Bakola (uno - novembre 2007) e Lennon Miller (due - agosto 2006) sono più giovani di Luca Lipani (uno - maggio 2005).
Marcus Pedersen ha trovato il suo primo gol in Serie A; in generale, il classe 2000 non andava a segno in campionato dal 18 febbraio 2023 (con la maglia del Feyenoord in Eredivisie contro l'AZ).