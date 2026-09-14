Serie A, Torino-Roma 0-2: Malen e Pisilli mantengono Gasp in testa

© italyphotopress
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La Roma vince e convince, nonostante una ripresa in debito d'ossigeno. Gasperini e i suoi cancellano subito il pari contro il Fenerbahçe, superando 2-0 il Torino e rimanendo in testa alla Serie A a punteggio pieno: 12 punti su 12 e il poker di vittorie, prima dell'attesissimo scontro diretto contro l'Inter. Spingono subito i giallorossi, contro un Toro in difficoltà offensiva e costretto ad avanzare Vlasic al fianco del Cholito Simeone. Malen è pericoloso in due occasioni, Lulli forza sulla destra e la Roma si vede annullare il vantaggio. Mandragora saggia i riflessi di Svilar nell'altra metà campo, ma al 40' è gol giallorosso: ennesimo assist per Dybala e sesto gol in quattro giornate per Malen, sempre più capocannoniere.
Nella ripresa Abate cambia modulo e il suo Toro inizialmente rischia, con Molina vicino al bis, ma poi si risveglia: Simeone e Bragança si costruiscono delle chances per il pari. Gasperini interviene a sua volta e, nel recupero, la Roma chiude definitivamente i giochi con la zampata dello stanchissimo Pisilli. Arriva dunque il 2-0 per la Roma, che guida la Serie A con 12 punti e guarda tutti dall'alto in basso: indietro il Torino, fermo a quota 3 punti e con una sola vittoria all'attivo.
IL TABELLINO
TORINO-ROMA 0-2
TORINO (3-5-1-1) - Lucas Perri; Comuzzo, Cömert, Saul Coco; Belghali (1' st Cacciamani), Mandragora (39' st Zapata), Fitz-Jim (15' st Ilkhan), Gineitis (1' st Bragança), Fortini (30' st Rodriguez); Vlasic; Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Ismajli. All. Abate.
ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (43' st Rensch), Cristante (19' st de Roon), Pisilli, Molina; Soulé (12' st Rodrigo Mora), Dybala (19' st Koné); Malen (12' st Castro). A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Pellegrini, Wesley, Ghilardi. All. Gasperini.
Arbitro: Maresca.
Marcatore: 40' Malen (R), 47' st Pisilli (R).
Ammoniti: Hermoso (R), Pisilli (R).
LE STATISTICHE
- Donyell Malen è il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque reti (sei) nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei).
- Dal suo primo gol segnato nel campionato italiano (lo scorso 18 gennaio, v Torino anche in quel caso), Donyell Malen ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas). Allargando invece ai top-5 campionati europei, sono almeno quattro in più rispetto a chiunque altro (a 16 Harry Kane).
- Per Donyell Malen questo è l’11° sigillo in trasferta dal suo esordio con gol in Serie A (il 18 gennaio scorso a Torino). Nel periodo, è l’unico giocatore nei top-5 campionati europei con più di 10 marcature fuori casa.
- Niccolò Pisilli è riuscito a segnare in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta in carriera; quattro delle sue sei reti nella massima serie sono arrivate dopo l’80°.
- La Roma ha realizzato più di 10 reti (12) nelle prime quattro gare stagionali in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1960/61 (14 in quel caso).
- La Roma ha vinto le prime quattro gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo che ci era già riuscita nel 1952/53, nel 1960/61, nel 2013/14 e nel 2014/15.
- La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (cinque) e quella in corso (quattro), eguagliando quanto fatto tra marzo e aprile 2014; solo tra dicembre 2005 e febbraio 2006 e tra maggio e ottobbe 2013 (11 in entrambi i casi) i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A.
- 21esima porta inviolata e 21esima vittoria con annesso clean sheet dalla scorsa stagione per la Roma; in entrambi i casi, più di qualsiasi altra squadra in Serie A.
- La Roma ha vinto le prime due trasferte in Serie A senza subire gol per la seconda stagione consecutiva, dopo che in precedenza ci era riuscita solo nel 2017/18, 2007/08 e 1991/92.
- 15° successo per Gian Piero Gasperini contro il Torino in Serie A; il tecnico ha ottenuto più successi nella competizione soltanto contro Sassuolo e Udinese (17V contro entrambe).
- Il Torino ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A per la terza volta nella sua storia, la prima dal 2020/21 (1N, 3P in quel caso).