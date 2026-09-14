Serie A, Torino-Roma 0-2: Malen e Pisilli mantengono Gasp in testa

La Roma vince e convince, nonostante una ripresa in debito d'ossigeno. Gasperini e i suoi cancellano subito il pari contro il Fenerbahçe, superando 2-0 il Torino e rimanendo in testa alla Serie A a punteggio pieno: 12 punti su 12 e il poker di vittorie, prima dell'attesissimo scontro diretto contro l'Inter. Spingono subito i giallorossi, contro un Toro in difficoltà offensiva e costretto ad avanzare Vlasic al fianco del Cholito Simeone. Malen è pericoloso in due occasioni, Lulli forza sulla destra e la Roma si vede annullare il vantaggio. Mandragora saggia i riflessi di Svilar nell'altra metà campo, ma al 40' è gol giallorosso: ennesimo assist per Dybala e sesto gol in quattro giornate per Malen, sempre più capocannoniere.