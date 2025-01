Serie A, Torino-Parma 0-0: un punto a testa per Vanoli e Pecchia

Il Toro parte bene a al 9' ha una chance enorme per sbloccare subito l'incontro: il cross di Vlasic è pennellato per la testa di Adams, ma Suzuki si supera e devia in angolo. Passa un minuto ed è il Parma a sbloccarla, con una zampata di Mihaila su invito di Cancellieri, ma l'arbitro annulla subito per fuorigioco dell'ex Empoli e il Var conferma. Al 17' i padroni di casa hanno un'altra occasione gigantesca per passare in vantaggio, ma Karamoh tergiversa troppo davanti alla porta e la difesa emiliana interviene a liberare. I granata premono specialmente sul lato destro, Suzuki miracoleggia ancora su Adamas al 19', ma poi la spinta va un po' esaurendosi e il primo tempo si chiude sullo 0-0 senza altre emozioni.