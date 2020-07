Serie A, Torino-Genoa 3-0: i granata ora vedono la salvezza

TORINO-GENOA 3-0

Nel primo posticipo della 33esima giornata di Serie A in Torino 3-0 il Genoa e si allontana dalla zona retrocessione. I padroni di casa vanno in vantaggio al 32 'grazie al colpo di testa di Bremer , su calcio d'angolo di Verdi. Al 76 'il subentrato Lukic raddoppia con un gran colpo a giro sotto l'incrocio dei pali, mentre al 90' Belotti in contropiede ha chiuso definitivamente i conti con un sinistro. Il Genoa è solo a +1 sul Lecce terzultimo.

LA PARTITA

Risultato preziosissimo per il Torino, che esce così dalla zona calda della classifica. Al 7’, però, Sirigu deve subito impegnarsi con una grande parata: Iago Falque, ex della sfida, va via sulla destra e mette dentro per Pinamonti, il cui tiro di destro trova l’ottimo riflesso del portiere granata. Al 14’ Zapata, su angolo di Schone, salta in terzo tempo, tutto solo, ma non trova lo specchio. Al 25’ arriva la prima occasione per i padroni di casa: calcio d’angolo di Verdi e colpo di testa di Bremer che sfiora il palo. La scena si ripete tale e quale al 32’, ma questa volta il finale è diverso e il Torino si porta in vantaggio: Bremer stacca tutto solo in area e di testa fredda un incolpevole Perin. Nel finale di tempo, altra palla gol per gli uomini di Longo: Perin sbaglia il passaggio, Belotti recupera la sfera ed entra tutto solo in area dove trova una buona uscita del portiere del Genoa, che si riscatta subito. Poi Zaza non riesce a concludere a rete.

Dopo 50 secondi dal fischio d’inizio della ripresa Sirigu compie due prodezze consecutive: prima respingendo centralmente il tiro di Sanabria, poi distendendosi molto bene sulla sua sinistra opponendosi alla conclusione di Schone. Il Torino si lamenta per un presunto tocco di mano di Masiello su un cross di Belotti; dopo un rapido check, il gioco riprende. Col tempo, però, il Genoa perde la propria spinta propulsiva e al 76’ il Torino chiude il match: gran lavoro di Belotti, che difende palla e serve Lukic al limite, nonostante subisca fallo. Il destro piazzato del serbo, che aveva rilevato Verdi, e il suo tiro a giro d’interno s’infrange sotto l’incrocio del secondo palo. A questo punto il match non ha molto più altro da chiedere: Belotti suggella un’ottima prestazione firmando il definitivo 3-0 in contropiede con un mancino potente sotto la traversa. I granata posso dirsi quasi salvi, mentre il Genoa dovrà giocare uno scontro salvezza di fuoco domenica in casa contro il Lecce, terzultimo e solo a -1 dai liguri.

LE PAGELLE

Belotti 7,5 – Nel primo tempo conquista molti falli e sfiora la rete sfruttando un’indecisione di Perin. Cresce notevolmente nel secondo tempo: fa un grande lavoro per il 2-0 di Lukic e chiude il match con uno splendido sinistro.

Sirigu 7 – Tiene il risultato sullo 0-0 nel primo tempo opponendosi a una grande occasione per Pinamonti, poi a inizio ripresa salva per due volte consecutive su Sanabria e su Schone, tenendo il Toro in vantaggio.

Zaza 5,5 – Dimostra troppa indolenza e troppo nervosismo, soprattutto nel finale di match quando ormai il risultato era ampiamente acquisito. Un fallo su Zapata gli costa l’ammonizione e la sua veemente protesta quasi anche l’espulsione.

Iago Falque 6,5 – È l’ex di questa sfida e si dimostra certamente il migliore tra i suoi: sempre molto attivo nella zona offensiva, nel primo tempo crea qualche grattacapo alla retroguardia del Torino.

Biraschi 5 – Nel finale di primo tempo non s’intende con Perin: un errore a seguito del quale Belotti rischiava di mettere a segno il 2-0. In generale una serataccia per lui e per tutta la difesa genoana.

IL TABELLINO

Torino (3-4-1-2): Sirigu 7; Lyanco 6 (16’ st Izzo 6), Nkoulou 6,5, Bremer 6,5; De Silvestri 6, Meité 6,5, Rincon 6, Ansaldi 6 (21’ st Aina 6); Verdi 6,5 (22’ st Lukic 7); Zaza 5,5, Belotti 7,5 (50’ st Singo sv). A disp.: Rosati, Ujkani, Ghazoini, Adopo, Berenguer, Greco, Edera, Millico. All.: Longo 6,5

Genoa (3-4-1-2): Perin 5,5; Goldaniga 5, Zapata 5,5, Masiello 5; Biraschi 5 (31’ st Ghiglione 5,5), Behrami 5, Schone 6 (30’ st Lerager 5,5), Barreca 5,5 (14’ st Criscito 6); Iago Falque 6,5 (22’ Destro 5,5); Sanabria 5,5 (14’st Pandev 5); Pinamonti 5,5. A disp.: Ichazo, Jagiello, Eriksson, Marchetti, Sturaro, Cassata, Favilli, Ankersen, Soumaoro. All.: Nicola 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 32’ Bremer (T) 31’ st Lukic, 45’ st Belotti

Ammoniti: Masiello (G), Goldaniga (G), Lyanco (T), Zaza (T)