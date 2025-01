Serie A: tonfo Empoli in casa, Krstovic trascina il Lecce

• Il Lecce non segnava due gol entro i primi 11 minuti di gioco in una partita di Serie A dal 18 gennaio 2004 vs Reggina (3-1, 2-1 all’intervallo): le due reti nella prima frazione dei leccesi arrivate dopo 3’ con Bojinov e dopo 5’ con Javier Chevantón.

• Nikola Krstovic ha realizzato 13 gol in 55 partite di Serie A (sette reti nel 2023/24 e sei nel torneo in corso); l’ultimo giocatore a segnare almeno cinque marcature in due stagioni di fila con la maglia del Lecce era stato David Di Michele (otto centri nel 2010/11 e 11 nel 2011/12), mentre gli ultimi due stranieri a riuscirci erano stati Axel Konan (tre di fila, sei reti a stagione tra il 2003/04 e il 2005/06) e Mirko Vucinic (19 nel 2004/05 e nove nel 2005/06).

• Da inizio novembre, Liberato Cacace ha partecipato a quattro gol in Serie A (due reti e due assist): tra i difensori nessuno ha fatto meglio nel periodo (a quattro anche Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Raoul Bellanova).

• Prima marcatura multipla in Serie A per Nikola Krstovic, autore di una doppietta.

• Dal giorno della sua prima rete in Serie A (15 dicembre 2024 vs Monza), nessuno conta più gol segnati nel massimo campionato di Tete Morente (tre alla pari con Dybala, Esposito e Krstovic).

• Quello di Tete Morente (dopo 5’ 32”) è il secondo gol più rapido segnato in questa Serie A dal Lecce, dopo quello dello stesso spagnolo contro il Monza dopo 2’ 29”, datato 15 dicembre 2024.

• Il Lecce non segnava almeno due gol nel corso di un primo tempo in trasferta in Serie A dallo scorso 21 aprile (3-0 vs Sassuolo, 2-0 all’intervallo).

• Emmanuel Gyasi (due gol e un assist in questa Serie A in 20 presenze) ha eguagliato le tre partecipazioni al gol fatte registrare nello scorso campionato (tre in 33 presenze).

• L’Empoli ha perso tre partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dalle prime tre giornate interne dello scorso campionato (vs Hellas Verona, Juventus e Inter).

• Prima presenza in Serie A per il classe 2005 Jacopo Seghetti, che diventa così il portiere più giovane (19 anni e 329 giorni) a disputare una partita nel massimo campionato con la maglia dell’Empoli da Mario Cassano nel febbraio 2003 (19 anni e 131 giorni).

• Terza presenza da titolare in Serie A per Thórir Helgason, la prima nella stagione in corso: l'islandese non disputava una partita dal primo minuto nel massimo campionato dall'11 settembre 2022 con la maglia del Lecce (1-1 vs Monza).