Serie A, svolta storica dalla prossima stagione: Ferrieri Caputi prima donna arbitro

DALLA PROSSIMA STAGIONE

Nel dicembre 2021 è diventata la prima di sempre ad arbitrare una squadra del massimo campionato dirigendo la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella

"Non chiamatemi arbitra, ma arbitro – aveva detto la Ferrieri Caputi in un’intervista al Corriere della Sera - Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità".