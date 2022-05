Serie A, Spezia-Napoli 0-3: Spalletti chiude il campionato con un tris al Picco

SPEZIA-NAPOLI 0-3

Tutte le reti nel primo tempo per gli azzurri che chiudono al terzo posto. Esordi per Zovko e Marfella nel secondo tempo

Il Napoli ha chiuso con una vittoria 3-0 in casa dello Spezia - già salvo - questa Serie A. Al Picco gli azzurri di Spalletti hanno celebrato il terzo posto segnando tutte le reti nel primo tempo. Sfida sbloccata già al 4' da un'azione personale di Politano che ha infilato l'angolino dal limite. Dopo l'interruzione di circa un quarto d'ora per degli scontri in tribuna, il Napoli ha dilagato trovando il raddoppio al 25' con Zielinski e il tris con Demme al 36'. Spezia-Napoli chiudono in festa: le foto del match























LA PARTITA

Doveva essere una festa e - salvo un quarto d'ora di follia in tribuna - festa è stata. Spezia e Napoli, a prescindere dal risultato finale che ha premiato la squadra di Spalletti piuttosto nettamente, al Picco hanno celebrato la chiusura di una stagione che ha visto centrare i rispettivi obiettivi. Lo Spezia di Motta salvo in anticipo, il Napoli di nuovo in Champions dopo aver accarezzato il sogno scudetto. Le formazioni scelte e il gran caldo ligure hanno fatto il resto con gli azzurri già avanti di tre gol all'intervallo.

Spalletti, infatti, ha scelto di mandare in campo 10 giocatori diversi rispetto all'undici titolare della penultima giornata, dando spazio a chi in stagione ha giocato meno come Demme, Meret e Ghoulam, al passo d'addio dopo sette stagioni. Il vantaggio immediato di Politano al 4' con una corsa iniziata dal centrocampo e conclusa al limite dell'area con un sinistro chirurgico ha fatto subito traboccare il vaso, rompendo i pochi equilibri studiati in campo.

Dopo lo stop voluto dall'arbitro per gli incidenti in tribuna - dall'11' al 23' -, il Napoli è esondato a La Spezia. Al 25' sul cronometro, in realtà il 13' di gioco, Zielinski ha trovato il primo gol in campionato nel 2022 interrompendo un digiuno lunghissimo. Dieci minuti più tardi è toccato a Demme togliersi una soddisfazione scambiando in area con Petagna prima di battere Provedel. Anche lo Spezia in realtà si è fatto vedere trovando il gol con Manaj, annullato poi per fuorigioco.

Nella ripresa il ritmo si è abbassato e il Napoli ha lasciato più spazio alle azioni offensive dello Spezia di Motta. Una conduzione in porto della nave, alias della partita e della stagione, che ha portato solo a un paio di occasioni per Manaj - tra cui la traversa colpita all'86' - e agli esordi assoluti dei giovani portieri Zovko per i liguri e Marfella per i campani.

--

LE PAGELLE

Politano 7 - Ha il merito di sbloccare il match con un'azione personale partita da 50 metri. Un messaggio chiaro per il futuro per lui che, sulla fascia destra, il suo l'ha sempre fatto in stagione.

Demme 6,5 - Il gol è un premio per una stagione meno da protagonista rispetto a quella passata, ma da ottimo gregario. Bello il palleggio con Petagna che porta alla rete.

Verde 6 - Si presenta con la barba bianca per onorare una scommessa per la salvezza. Da napoletano gioca una sfida gagliarda, ma senza trovare lo spunto vincente.

Agudelo 6 - Sulla trequarti galleggia con movimenti brevi e rapidi. Non riesce a trovare il guizzo vincente per sorprendere la difesa del Napoli, ma è sempre nel vivo del gioco.

--

IL TABELLINO

SPEZIA-NAPOLI 0-3

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6 (17' st Zovko 6); Amian 6, Erlic 5,5 (35' st Bertola sv), Nikolaou 5,5, Salva Ferrer 5; Maggiore 5,5 (27' st Nguiamba 6), Kiwior 6; Antiste 5,5 (17' st Kovalenko 6), Agudelo 6 (27' st Salcedo 6), Verde 6; Manaj 5,5. A disp.: Sala, Bourabia, Sher, Nzola, Strelec, Podgoreanu. All.: Motta 5,5.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6 (34' st Marfella sv); Zanoli 6, Juan Jesus 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Demme 6,5 (35' st Anguissa sv), Lobotka 6,5; Zielinski 6,5 (22' Mertens 6), Elmas 6, Politano (22' st Insigne 6); Petagna (22' st Osimhen 6). A disp.: Ospina, Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Ruiz. All.: Spalletti.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 4' Politano, 25' Zielinski, 36' Demme

Ammoniti: Manaj (S); Politano, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Napoli ha vinto 13 delle 19 trasferte di questo campionato; soltanto nel 2017/18, i partenopei hanno raccolto più successi fuori casa (14) in un singolo torneo di Serie A.

• Il Napoli ha segnato in 18 delle 19 trasferte di questo campionato; per la prima volta nella loro storia, i pertenopei hanno chiuso un torneo di Serie A con soltanto una gara esterna senza gol all’attivo.

• Il Napoli ha subito soltanto 31 reti nella Serie A 2021/22; soltanto una volta i partenopei hanno concluso un torneo di Serie A come miglior difesa (includendo parimerito): nel 1970/71, 19 gol subiti in 30 partite.

• Lo Spezia ha incassato almeno due gol per sei gare consecutive per la seconda volta da quando milita in Serie A, dopo il filotto di novembre/dicembre 2020.

• Il Napoli non segnava almeno tre gol nei primi 45’ di gioco di una trasferta di Serie A dall’8 maggio 2021, ancora al Picco contro lo Spezia.

• Quello segnato da Matteo Politano al minuto 3:25 è il gol più veloce realizzato dal Napoli in Serie A dalla rete di Lozano (00:09), il 24 gennaio 2021, sul campo del Verona.

• Il gol subito dallo Spezia al 3:25 è il più veloce incassato dalla squadra ligure in un match di Serie A dalla rete di Verdi, contro la Salernitana, dello scorso 7 febbraio.

• Era dal 31 gennaio 2021 che Matteo Politano non trovava il gol da fuori area in Serie A, contro il Parma.

• Il 33% dei gol messi a segno da Matteo Politano nel massimo campionato sono arrivati dalla distanza: 13 sui 39 complessivi.

• A partire dal suo primo gol da fuori area (14/5/016), soltanto Dries Mertens (22), Paulo Dybala (20) e Domenico Berardi (14) contano più reti dalla distanza rispetto a Matteo Politano (13) in Serie A.

• Piotr Zielinski è l’unico centrocampista del Napoli ad avere preso parte a più di 10 gol (29 in totale) in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A.

• Piotr Zielinski ha segnato quattro reti in trasferta in questo campionato; soltanto nella scorsa stagione, il polacco ha realizzato più reti (cinque) in un singolo torneo di Serie A, lontano dal Diego Armando Maradona.

• Diego Demme ha segnato un gol in Serie A per la prima volta dopo 490 giorni dall’ultimo, firmato contro la Fiorentina, il 17 gennaio 2021.

• Tre dei quattro gol segnati nel massimo torneo da Diego Demme sono arrivati in trasferta: due di questi su assist di Andrea Petagna.

• Luciano Spalletti ha cambiato ben 10 giocatori rispetto all’11 titolare schierato nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa; soltanto la Salernitana aveva alternato più giocatori nella Serie A 2021/22 in un match rispetto alla giornata precedente: 11, proprio contro lo Spezia, lo scorso 7 febbraio.