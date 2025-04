Serie A: si recuperano quattro match, Juventus e Lazio a caccia dei punti-Champions

PARMA-JUVENTUS - La Juventus torna in campo con un solo obiettivo: centrare la terza vittoria nell'era-Tudor e strappare nuovamente il quarto posto al Bologna. I bianconeri inseguono a un solo punto dai rossoblù e sfidano una formazione che sa fermare le big: cinque pari consecutivi per Chivu, che ha bloccato Inter e Fiorentina. La Juve non recupera né Koopmeiners né Mbangula, che dunque vanno ad aggiungersi ai lungodegenti: out anche Cabal, Bremer, Milik e Gatti. Non ci sono variazioni rispetto all'undici che era stato annunciato per la sfida di lunedì. In difesa Kalulu, Veiga e Kelly con McKennie e Cambiaso esterni, più Locatelli e Thuram mezzali. Panchina per Weah, Conceiçao e Yildiz in un inedito 3-4-1-2: Nico Gonzalez sarebbe il trequartista alle spalle di Kolo Muani e Vlahovic, per la prima volta insieme da titolari. Chivu ha a sua volta le sue importanti assenze, su tutte quelle di Mihaila e Cancellieri, e non rinuncia a quel 3-5-2 con cui ha ridato solidità difensiva al Parma. Leoni e Valenti i braccetti difensivi ai lati di Vogliacco, con Delprato e Valeri esterni. Bernabé giocherà ancora da mezzala con Sohm, Mandela Keita il frangiflutti e viene confermata la coppia offensiva: Pellegrino con Bonny, nuova panchina per lo spento Dennis Man. I ducali sono a +3 sulla zona-retrocessione e sul duo Venezia-Empoli, Chivu spera di allungare.