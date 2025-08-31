Serie A: secondo pari per la Fiorentina, col Torino è 0-0

Due pari e due punti: è questo il bottino di Stefano Pioli e della Fiorentina, che pareggiano 0-0 contro il Torino. Spingono sin dall'inizio i viola, che rischiano di colpire quando Maripan sfiora l'autorete per anticipare Piccoli, ma rischiano dopo otto minuti. Casadei infatti si trova a tu per tu con de Gea e lo costringe a una grande parata. Sfiora la rete da centrocampo Dodò, poi Israel blinda la sua porta su Piccoli e rischia di subire gol da Comuzzo. Il Torino è più abbottonato del debutto, ma si costruisce comunque una grande chance al 40': grandissima parata di David de Gea su Simeone. Nella ripresa Pioli inizia con due cambi: fuori Comuzzo e Sohm, dentro Kouadio e Fagioli. La manovra dei viola diventa più rapida e Israel deve salvare su Dodò, mentre al 72' Kean "toglie" dalla porta il potenziale gol di Gosens. I ritmi si alzano nella ripresa, ma calano drasticamente nel finale: la girandola dei cambi anestetizza la sfida, che si avvia verso il pari. C'è tempo per un solo sussulto, nei quattro minuti di recupero, con un'azione convulsa e una chance per il Toro. Finisce comunque 0-0 tra Fiorentina e Torino, coi granata che riscattano la cinquina subita dall'Inter e i viola che mancano ancora la vittoria.