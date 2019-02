Serie A: Sassuolo-Spal 1-1, Petagna su rigore concesso col Var risponde a Peluso

24/02/2019

Finisce 1-1 tra Sassuolo e Spal al Mapei Stadium. Demiral la mette dentro ma l'arbitro annulla per tocco di braccio, al 43' Peluso raccoglie una punizione di Sensi e di sinistro in girata batte Gomis. Al 23' della ripresa pari degli ospiti: l'arbitro Maresca è richiamato al Var per una spinta in area di Magnanelli su Floccari e assegna il rigore, Petagna non sbaglia. Ancora Spal col palo di Felipe. Rosso diretto ancora col Var per Duncan.

STATISTICHE

• Andrea Petagna è il giocatore che ha inciso maggiormente nei gol per la propria squadra in questo campionato (45%: 10 reti su 22 della SPAL).

• Con questa rete Andrea Petagna diventa il 10° giocatore nella storia della SPAL ad andare in doppia cifra di marcature in una singola stagione di Serie A – l’ultimo a riuscirci è stato Mirco Antenucci nel 2017/18 (11 gol).

• Andrea Petagna è il primo giocatore della SPAL a segnare in quattro gare consecutive in Serie A, a partire da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (1994/95).

• Petagna ha realizzato entrambi i rigori calciari in Serie A, l'altro contro la Roma ad ottobre 2018.

• Nessuna squadra ha pareggiato più match del Sassuolo in casa (sei) in questo campionato. • Federico Peluso è il secondo marcatore più “anziano” del Sassuolo in Serie A (35 anni e 35 giorni), dietro solo a Paolo Cannavaro in Sassuolo-Roma (35 anni e 122 giorni) nell’ottobre 2016.

• Le ultime sei reti del Sassuolo in campionato sono arrivate con sei marcatori diversi.

• Nono gol realizzato dal Sassuolo nel quarto d'ora finale del primo tempo, solo Roma e Genoa (entrambe a quota 10) hanno segnato di più in questo periodo nel campionato in corso.

• Il Sassuolo ha trovato il gol con il primo tiro nello specchio del match.

• Ottava rete per Federico Peluso in Serie A, l'ultima risaliva al novembre 2017 in Benevento-Sassuolo.