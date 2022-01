Serie A, Sassuolo show: cinquina a Empoli con doppiette di Raspadori e Scamacca

EMPOLI-SASSUOLO 1-5

Gli emiliani vincono 5-1 con le doppietta dei giovani attaccanti dopo il rigore di Berardi in apertura. Di Henderson il momentaneo pari dei toscani

Il Sassuolo macina calcio e reti contro l'Empoli. I neroverdi vincono 5-1 al Castellani con una prestazione superlativa, sbloccando al 12' con il rigore di Berardi e dilagando grazie alle doppiette di Raspadori (al 24' e 71') e del subentrato Scamacca (al 67' e al 92'). Ai toscani non basta il guizzo di Henderson al 16': l'espulsione di Viti al quarto d'ora della ripresa allestisce il palco per lo show degli uomini di Dionisi.





































































LA PARTITA

Il Sassuolo firma la cinquina a Empoli e riabbraccia una vittoria che mancava da tre partite. Gli uomini di Dionisi si impongono 5-1 con una prestazione superlativa del reparto offensivo, agevolata dall’espulsione di Viti nel momento chiave della partita. Gli emiliani scendono in campo con un atteggiamento più convinto e nei primi minuti impegnano più volte Vicario, attento sui tentativi di Raspadori, Harroui e Berardi. I toscani sbagliano tanto in uscita e al 12’ si tagliano le gambe da soli: Henderson aggancia Berardi in area di rigore, in fase di uscita, e Volpi concede il penalty. Dal dischetto Berardi tira centralmente e batte Vicario per il meritato 1-0. Passano appena 4’ e l’Empoli trova il pari proprio con Henderson, lesto nel punire Consigli su un pallone non allontanato da Maxime Lopez su cross di Pinamonti. Il match vive di fiammate intense, da una parte e dall’altra: il Sassuolo spinge sulla sinistra con l’asse Rogerio-Kyriakopoulos e si accende sulle iniziative personali di Berardi e Raspadori. Proprio quest’ultimo si inventa il gol del 2-1, partendo sulla trequarti palla al piede per poi sterzare al limite dell’area e infilare all’angolino. Cutrone rileva l’infortunato Di Francesco e insieme a Pinamonti inizia a riempire l’area, facendo da riferimento di testa e con le sponde, ma Consigli è attento nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

L’inizio della ripresa vive di qualche sussulto fino al quarto d’ora, quando la partita cambia in maniera definitiva: Viti riceve due gialli in poco più di un minuto e lascia l’Empoli in dieci. Il Sassuolo inserisce Scamacca e punisce con la sua rapidità e qualità. Al 67’ Raspadori ruba palla a Tonelli, Berardi si invola nell’area avversaria e serve a Scamacca l’assist del comodo 3-1. Poco dopo l’attaccante si inventa una botta dal limite che Vicario alza sulla traversa con un intervento miracoloso, ma sulla ribattuta Raspadori è il più veloce e appoggia in rete il 4-1. Il Sassuolo è una gioia per gli occhi, l’Empoli sbaglia troppo in impostazione e si scava la fossa con errori individuali. A Scamacca, in pieno recupero, il felice compito di arrotondare il punteggio sul 5-1 appoggiando in rete il delizioso assist di Frattesi. I neroverdi tornano a vincere un mese dopo il successo con la Lazio, agganciando proprio i toscani a 28 punti. La banda Andreazzoli ha solo due punti nelle ultime quattro partite.

LE PAGELLE

Vicario 6,5 – Il migliore dei suoi. Basta questo per fotografare il disastro difensivo dell’Empoli, in una partita da cinque reti subite. Provvidenziale in avvio di partita, non può nulla sui gol subiti. E sono tanti.

Henderson 6 – Macchia la sua prova con l’ingenuità che costa l’evitabilissimo rigore in avvio, si riscatta con il suo primo gol in Serie A. In proiezione offensiva è il più interessante dei suoi, in copertura fa fatica. Troppa.

Viti 4,5 – Due ammonizioni in un minuto cambiano le sorti di un incontro che, in quel momento, era ancora aperto. Soprattutto il secondo giallo rimane un errore inspiegabile.

Raspadori 8 – Una gioia per gli occhi. Doppietta, pallone preziosissimo recuperato in occasione del 3-1 che indirizza la partita, tante occasioni create per sé e per i compagni. Il salto di qualità sta arrivando.

Scamacca 8 – Entra, segna due gol, con un suo tiro ne propizia un altro. Arriva a partita indirizzata e con l’Empoli in ginocchio, ma cosa si può chiedere di più?

Berardi 7,5 – Finisce sul tabellino soltanto per il rigore, ma tantissimi pericoli del Sassuolo nascono dai suoi piedi. L’assist per la prima rete di Scamacca vale più di mezzo gol, in generale fa spesso la differenza.

IL TABELLINO

EMPOLI – SASSUOLO 1-5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Marchizza 5,5 (1’ st Tonelli 5), Viti 4,5, Ismajli 5, Stojanovic 5,5; Henderson 6, Stulac 5 (1’ st Ricci 6), Zurkowski 5,5; Bajrami 5,5 (19’ st Fiamozzi 5,5); Pinamonti 6 (32’ st Asllani sv), Di Francesco 6 (30’ pt Cutrone 6). A disp. Ujkani, Furlan, Pezzola, Rizza, Damiani, La Mantia, Mancuso. All. Andreazzoli 5,5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5,5; Rogerio 6,5 (32’ st Muldur sv), Ferrari 6, Chiriches 6,5 (32’ st Ayhan sv), Toljan 5,5; M. Lopez 6,5; Harroui 6 (16’ st Frattesi 6,5); Kyriakopoulos 6,5, Raspadori 8, Berardi 7,5 (44’ st Ruan sv); Defrel 6 (17’ st Scamacca 8). A disp.: Pegolo, Satalino, Aucelli, Abubakar, Mata. All. Dionisi 7.

Marcatori: 12’ Berardi rig. (S), 16’ Henderson (E), 24’ Raspadori (S), 67’ Scamacca (S), 71’ Raspadori (S), 92’ Scamacca (S)

Ammoniti: Berardi (S), Kyriakopoulos (S), M. Lopez (S)

Espulso: Viti (E)

Arbitro: Volpi

LE STATISTICHE

Questa è la prima volta che il Sassuolo segna cinque gol in una gara esterna in Serie A.

Nessun giocatore ha preso parte a più reti di Domenico Berardi nella Serie A in corso (diciotto partecipazioni come Dusan Vlahovic).

Da inizio novembre 2021, Domenico Berardi è il giocatore che ha partecipato a più reti nel campionato in corso (12 partecipazioni frutto di sei gol e sei assist assist).

Domenico Berardi ha partecipato a dodici gol nelle ultime dieci sfide contro squadre neopromosse in Serie A grazie a otto gol e quattro assist.

Domenica Berardi è andato in doppia cifra di gol per la quinta volta in un campionato di Serie A: dal 2013/14 (da quando gioca nella competizione) solamente Immobile (7), Belotti (6), Quagliarella (6) hanno collezionato piú stagioni di A in doppia cifra.

Giacomo Raspadori è il giocatore più giovane con almeno sei gol nel campionato in corso.

Terza doppietta di Giacomo Raspadori in Serie A dopo quelle contro Milan e Spezia.

Tre delle ultime quattro reti realizzate in Serie A da Giacomo Raspadori sono arrivate da fuori area: nessun attaccante ha segnato piu gol del giocatore neroverde da fuori area nel campionato in corso (tre reti anche Giovanni Simeone e Zlatan Ibrahimovic).

Lian Henderson é il quinto scozzese della storia a trovare il gol in Serie A, dopo Denis Law, Graeme Souness, Joe Jordan e Aaron Hickey.

Gianluca Scamacca ha già eguagliato il numero di reti siglate nel’intero campionato scorso (otto).

Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2020/21 e 2021/22), Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca sono due dei tre giocatori piú giovani con almeno 3 marcature multiple all'attivo (tra di loro Dusan Vlahovic).

Il Sassuolo ha segnato almeno due gol nelle ultime sette trasferte di Serie A: striscia record per i neroverdi.

Peggior sconfitta casalinga dell’Empoli in Serie A: i toscani solo un altra volta avevano subito cinque gol in casa contro il Parma nel dicembre 1998. (3-5)

Mattia Viti è il più giovane giocatore italiano ad aver ricevuto un cartellino rosso nella Serie A in corso; in generale, il più giovane tra i difensori a collezionare un'espulsione nel torneo in corso.

L’Empoli è la squadra che ha subito più gol (dieci) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.

50ª presenza per Vlad Chiriches con la maglia del Sassuolo, contando tutte le competizioni.

50ª presenza per Maxime Lopez con la maglia del Sassuolo, contando tutte le competizioni.