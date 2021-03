Serie A, Sassuolo-Napoli 3-3: Caputo frena Gattuso in extremis

SASSUOLO-NAPOLI 3-3

Succede di tutto al Mapei Stadium. In rete anche Berardi, Di Lorenzo e Insigne

E' finito in parità il secondo anticipo della 25.a giornata di Serie A, al Mapei Stadium Sassuolo-Napoli 3-3. Partita ricca di emozioni e rigori, sbloccata al 34' dall'autorete di Maksimovic su punizione di Berardi. Il capitano neroverde firma il raddoppio al 46' dopo il pareggio di Zielinski. Nella ripresa Di Lorenzo e Insigne su rigore al 90' ribaltano il match, ma al 95' è Caputo - sempre dal dischetto - a ristabilire l'equilibrio. Sassuolo-Napoli: le foto del match













































































Ultime gallery Vedi tutte

--

LE PAGELLE

Berardi 7,5 - Serata illuminata per il capitano del Sassuolo che firma un gol e mezzo. Il primo su punizione da dividere con Maksimovic, il secondo con una conclusione centrale dal dischetto. La traversa gli nega un'ulteriore gioia. La prova però è da sottolineare anche per il sacrificio in fase difensiva con diverse rincorse fino nella propria metà campo per recuperare il pallone.

Locatelli 6,5 - Personalità in regia e nel palleggio, gestisce gli attacchi neroverdi dando il ritmo anche alla pressione della squadra. Gioca a testa alta con scelte semplici ma spesso efficaci in verticale.

Zielinski 6,5 - Sulla trequarti galleggia e prova qualche giocata in più dei compagni. La trova con la sesta rete del suo campionato con un mancino preciso, ma è poco supportato dai compagni.

Insigne 7 - I compagni lo cercano spesso, lui trova l'assist per Di Lorenzo nella ripresa e il gol vittoria al novantesimo. Trascina i compagni con le sue giocate.

Ruiz 5,5 - Conferma il periodo di forma complicato, mentalmente e fisicamente. Prova poche giocate incisive e va in affanno nel rincorrere gli avversari, prova ad accendersi nell'assalto finale ma spreca anche un regalo di Ferrari.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 3-3

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6 (28' st Toljan 6), Marlon 5,5, Ferrari 5,5, Rogerio 6,5; Lopez 6 (39' st Obiang sv), Locatelli 6,5; Berardi 7,5 (39' st Oddei sv), Djuricic 6,5 (39' st Haraslin 6), Defrel 6,5 (33' st Traoré sv); Caputo 6,5. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Raspadori, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi 7.

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 7, Maksimovic 5 (40' st Manolas 5), Rrahmani 5,5, Hysaj 5 (28' st Ghoulam 6); Ruiz 5,5, Demme 6 (28' st Bakayoko 6), Zielinski 6,5 (40' st Lobotka sv); Politano 5,5, Mertens 5 (22' st Elmas 6), Insigne 7. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, D'Agostino, Cioffi. All.: Gattuso 6.

Arbitro: Marini

Marcatori: 34' aut. Maksimovic (N), 38' Zielinski (N), 46' rig. Berardi (S), 27' st Di Lorenzo (N), 45' st rig. Insigne (N), 50' st rig. Caputo (S)

Ammoniti: Djuricic, Marlon (S); Demme, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno

--