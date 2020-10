Serie A, Sassuolo-Crotone 4-1: doppietta di Caputo nel poker neroverde

SASSUOLO-CROTONE 4-1

Seconda vittoria consecutiva (ancora per 4-1) per il Sassuolo, che dopo aver battuto lo Spezia sconfigge un’altra neopromossa, il Crotone. Neroverdi avanti al 19’ con Berardi, ma gli uomini di Stroppa pareggiano al 49’ grazie a un rigore di Simy. Da lì, però, si scatena Caputo: il bomber neroverde prima riporta in vantaggio i suoi dal dischetto al 58’, poi fa tris all’85’. In pieno recupero il quarto gol, firmato da Locatelli.

LA PARTITA

Quella del Sassuolo è una vittoria di personalità, la seconda consecutiva per 4-1, ancora contro una neopromossa: dopo lo Spezia, infatti, è il Crotone ad arrendersi a un poker di reti neroverdi, un risultato maturato anche in questo caso a ripresa inoltrata che proietta i ragazzi di De Zerbi, seppur momentaneamente, in testa alla classifica di Serie A in attesa delle partite di domani. Benché i calabresi giochino senza paura e non manchino di avvicinarsi alla porta di Consigli, a sbloccare il punteggio è la squadra emiliana, al 19’: Berardi riceve un lancio lunghissimo di Locatelli, scambia con Defrel al limite dell’area e conclude a rete, battendo un Cordaz partito leggermente in ritardo. La rete di svantaggio, però, non demoralizza il Crotone che colpisce la traversa su punizione di Cigarini al 25' e, a inizio ripresa, concretizza la pressione nell’area avversaria. È ingenuo il fallo di Bourabia proprio su Cigarini dentro l’area, Simy dal dischetto non sbaglia per l'1-1.

Il gol, in ogni caso, non scompone più di tanto gli emiliani, che sfruttano la prima occasione a disposizione per rimettere la testa davanti al 58’: l’arbitro Pezzuto, dopo aver consultato il Var, punisce Pereira per un mani in area, Cordaz intuisce il tiro dal dischetto di Caputo ma la palla calciata dal bomber pugliese entra in porta. Un solo minuto dopo Djuricis s’illude di aver portato i suoi sul 3-1, ma la sua rete in contropiede è annullata per un fuorigioco all’inizio dell’azione. È solo il preludio a un finale interamente di marca neroverde: a cinque dal termine Caputo fa doppietta concretizzando un contropiede avviato da un ispirato Berardi, mentre Locatelli chiude una prestazione individuale di assoluto livello (che legittima ulteriormente la chiamata in Nazionale, proprio accanto a Berardi e Caputo) firmando in prima persona la rete del 4-1 che chiude definitivamente i giochi e fa sognare i tifosi neroverdi.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (8’ st Kyriakopoulos 6,5), Chiriches 5,5 (34’ Ayhan 6), Ferrari 6,5, Toljan 6; Bourabia 5 (8’ st Obiang 6), Locatelli 7; Berardi 8, Defrel 6 (45’ st Peluso sv), Djuricic 5,5 (45’ st Traoré sv); Caputo 7,5. A disp.: Pegolo, Turati, Ricci, Raspadori, Haraslin, Ghion. All.: De Zerbi 7

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Marrone 5,5, Golemic 6; Pereira 6 (40’ st Rispoli sv), Molina 6, Cigarini 6,5 (32’ st Gomelt sv), Vulic 6 (32’ st Dragus sv), Reca 5,5; Simy 6,5, Messias 5,5. A disp.: Festa, D’Alterio, Spolli, Mustacchio, Crociata, Zanellato, Mazzotta, Borello, Petriccione. All.: Stroppa 5,5

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 19’ Berardi (S), 4’ st rig. Simy (C), 13’ st rig. Caputo (S), 40’ st Caputo (S), 48’ st Locatelli (S)

Ammoniti: Chiriches (S), Simy (C), Magallan (C), Cigarini (C), Kyriakopoulos (S), Stroppa (C)

LE STATISTICHE

Il Sassuolo ha segnato nove reti in queste prime tre giornate, primato storico per i neroverdi nei primi tre turni di Serie A.

Esattamente come nel 2016/17 (prima stagione in A, in cui si salvó), il Crotone ha perso in tutte le prime tre giornate di campionato.

Dal 2018/19 ad oggi solo Ronaldo (55), Immobile (52) e Zapata (41) hanno segnato piú gol in Serie A di Francesco Caputo (40).

Nelle ultime 10 partite di campionato Francesco Caputo ha partecipato a 12 reti, grazie a tre assist e nove gol segnati.

Degli 11 gol in Serie A, Simy ne ha realizzati ben 3 contro il Sassuolo, unica squadra contro cui ha segnato piú di una rete nel massimo campionato.

Primo rigore trasformato da Simy in Serie A (primo tentativo). In generale tra A e B il nigeriano ha calciato 8 rigori, trasformandoli tutti.

Nel post lockdown solo due giocatori hanno segnato almeno 6 gol e fornito almeno 6 assist in Serie A: Calhanoglu e Berardi (7G, 6A).

Per Berardi 6 gol e 6 assist nelle ultime 10 presenze in Serie A.

Quinto gol in Serie A per Locatelli, tutti arrivati in casa.

15 tiri per il Crotone oggi: in trasferta nel massimo campionato hanno fatto meglio solo contro Cagliari (23 nell’ottobre 2016) e Benevento (19 nel febbraio 2018).