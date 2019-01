Serie A, Sassuolo-Cagliari 3-0: la squadra di De Zerbi torna a sognare l’Europa

26/01/2019

LA PARTITA

Non certo un periodo fortunato per Sassuolo e Cagliari, che hanno raccolto 5 e 4 punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Eppure, i neroverdi coltivano ambizioni europee: in caso di successo, infatti, i ragazzi di De Zerbi si porterebbero a -3 dalla Lazio di Simone Inzaghi. Senza Boateng, volato a Barcellona, il Sassuolo si affida al tridente Berardi, Djuricic, Babacar, mentre Maran, che non può ancora contare sul talento del neoacquisto Oliva, sceglie Ionita in appoggio a Joao Pedro e Pavoletti. Parte forte il Cagliari, che si fa subito vedere dalle parti di Consigli con una deviazione di Faragò su calcio d'angolo. Al 9', però, sono i padroni di casa a rompere l'impasse: Berardi, dal vertice dell'area di rigore, lascia partire una conclusione insidiosa, che coglie Cragno impreparato. Sulla respinta corta, Locatelli è il più lesto di tutti a fiondarsi sulla sfera, spingendola in rete con un piattone che bacia la parte bassa della traversa. L’ex rossonero ritrova così il gol in Serie A che mancava da ottobre 2016. La squadra di Maran si affida ai lanci lunghi alla ricerca delle sponde di Pavoletti, ma l'ex di turno non ha vita facile a destreggiarsi tra due mastini come Magnani e Peluso. Il gioco è spezzettato e la partita si innervosisce: il Cagliari colleziona calci d'angolo ma non riesce mai davvero a impensierire Consigli. Il Sassuolo non va mai in affanno e quando riparte fa male alla difesa di Maran: al 49', in pieno recupero, Djuricic finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Srna. Irrati viene richiamato dal VAR e, dopo aver consultato le immagini, indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Babacar che, prima bisticcia con Berardi per chi debba calciare, e poi non lascia scampo a Cragno: 2-0 Sassuolo.

A inizio ripresa, Maran si gioca la carta Farias, decisivo all'andata con il gol del 2-2 in pieno recupero, per provare a ritrovare una vittoria esterna che manca dalla partita di Bergamo con l'Atalanta. L'ingresso del brasiliano dà una scossa al Cagliari, che mette sotto pressione la difesa del Sassuolo, costretto ad arretrare il proprio baricentro per non scoprire il fianco alle ripartenze degli ospiti. De Zerbi deve rinunciare a Babacar, fermato da una noia muscolare, e getta nella mischia il giovane Boga per irrobustire il proprio centrocampo: è proprio il francese a sfiorare il gol del 3-0 con una conclusione a giro deviata in corner dal ginocchio di Ceppitelli. Dentro anche Birsa per il forcing finale dei rossoblù, che, però, non riescono mai davvero a impensierire la difesa neroverde. Merito, senza dubbio, dell’ottima prova di Peluso e Magnani, che gestiscono senza affanno i centimetri di uno spento Leonardo Pavoletti. Gli isolani si gettano a capofitto in attacco, ma senza cattiveria e così, in contropiede, il Sassuolo chiude i conti: all’87’ Duncan si invola sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone, che Matri insacca alle spalle di Cragno. 3-0 Sassuolo. Gli emiliani ritrovano un successo casalingo in campionato che mancava dallo scorso settembre e si portano a -3 punti dalla Lazio di Simone Inzaghi in classifica. Nel prossimo turno la squadra di De Zerbi farà visita al Genoa, mentre i sardi chiuderanno la giornata nel posticipo casalingo contro l'Atalanta.