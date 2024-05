Serie A, sarà Orsato a dirigere il recupero Atalanta-Fiorentina del 2/6

Dopo le lacrime per l'ultima partita europea da arbitro al termine di Psg-Borussia Dortmund, Daniele Orsato si prepara a dirigere anche l'ultima gara di Serie A della carriera. L'Aia ha infatti designato il fischietto che per numero di gare dirette nel nostro campionato (288) è secondo solo a Concetto Lo Bello (328), come arbitro del recupero tra Atalanta e Fiorentina che si disputerà il prossimo 2 giugno a Bergamo. Assistenti Carbone e Giallatini, quarto ufficiale di gara Pairetto, arbitri Var Chiffi e Zufferli. Per Orsato, classe 1975, sarà l'ultima partita da arbitro nel campionato di Serie A: a fine stagione infatti il fischietto di Schio ha annunciato il ritiro dopo una lunghissima carriera.