de Roon, che sfortuna: "Non posso giocare gli Europei, è dura"

© Getty Images

Un finale di stagione sulle montagne russe per Marten de Roon. "Questa settimana ho perso la Coppa Italia, non ho potuto giocare la finale, ho vinto l'Europa League", ha scritto il centrocampista dell'Atalanta sui suoi profili social. Poi il triste annuncio: "Nell'ultimo stato di euforia ho passato molto tempo con lo staff medico e si scopre che non posso giocare gli Europei. Supererò tutto questo, guarderò la squadra e i miei amici da tifoso, ma per ora è una giornata molto dura". L'olandese si è infortunato durante la finale di Coppa Italia contro la Juve, dove ha rimediato una lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a saltare la finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen.