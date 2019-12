Serie A, Sampdoria-Parma 0-1: decisivi Kucka, Sepe e il VAR

SAMPDORIA-PARMA 0-1

Nel posticipo delle 18 della 15esima giornata di Serie A il Parma espugna 1-0 il campo della Sampdoria e aggancia il Napoli a quota 21 in classifica. A Marassi decide il gol di testa a metà del primo tempo di Kucka, nella ripresa annullato il pareggio di Quagliarella col VAR dopo che l'attaccante si era fatto respingere un rigore da Sepe. Samp quart'ultima con un punto di vantaggio sul Genoa. Sampdoria-Parma, le foto del match





































LA PARTITA

Ranieri in attacco sceglie la coppia formata da Quagliarella, fresco di rinnovo, e Gabbiadini, mentre Jankto e Ramirez agiscono come esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Vieira ed Ekdal, Thorsby ancora terzino nella difesa a quattro. D'Aversa risponde con un 4-3-3 particolarmente offensivo in cui Gervinho e Kulusevski agiscono ai lati di Cornelius, in mezzo spazio per Barillà, Hernani e Kucka.

Dopo un inizio molto equilibratao per non dire noioso, la prima occasione del match arriva al minuto 15 con Kucka, che di testa va vicino al vantaggio ma non trova la porta da centro area. In questa fase della gara è il Parma a tenere il pallino del gioco, la Samp si difende con ordine ma non riesce mai a ripartire ed è ancora Kucka a rendersi pericoloso con due conclusioni dal limite che si spengono sul fondo e poi a sbloccare il risultato di testa sugli sviluppi di un corner al 22'. Ducali avanti grazie al gol dell'ex Genoa e i blucerchiati provano subito a reagire spinti da un volenteroso Quagliarella, ma i gialloblù stringono le maglie in difesa e i padroni di casa faticano a trovare la via per arrivare al tiro. Samp troppo bloccata, che fa poco movimento senza palla e facilita il compito degli ospiti, chiusi dietro e pronti a ripartire sulle ali di Gervinho, che al 35' innesca l'azione che porta Barillà al tiro dal lmite. Nel finale della prima frazione la prima azione in velocità della squadra di Ranieri, ma Murru arriva troppo poco lucido al momento del tiro e mette fuori da buona posizione (39') prima che Quagliarella cerchi il pari in acrobazia senza fortuna. Poco prima dell'intervallo ancora un'occasione per la Samp con Vieira (bravo Sepe), ma il risultato non cambia e si va al riposo col Parma avanti 1-0.

La ripresa inzia con Brugman al posto dell'infortunato Kucka (problema alla schiena) e con Gervinho che sfiora subito il 2-0 dopo una grande azione personale, ma Audero è bravo a dirgli di no in uscita. Passato il pericolo la Samp prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, ma i blucerchiati sbagliano troppo spesso tecnicamente (passaggi e soprattutto cross) e non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Sepe se non con un colpo di testa di Ramirez. Ranieri prova a dare una svolta al match con un doppio cambio inserendo Linetty e Leris per Vieira e uno spento Ramirez e poco dopo la Samp ha l'occasione migliore della gara con una punizione di Gabbiadini che si stampa sulla traversa (20'st). A metà ripresa D'Aversa toglie Cornelius per inserire Demarku e passa ad un più prudente 5-3-2, ma il Parma arretra troppo e si schiaccia e a 15' dal termine Dermaku stende Quagliarella in area. Il capocannoniere dell'ultimo campionato si presenta sul dischetto e si fa ribattere il tiro da Sepe, sulla ribattuta arriva Jankto che rimette in mezzo per il gol di Quagliarella, ma Abisso annulla con l'aiuto del VAR perché il centrocampista è entrato in area prima del consentito. La Samp alza la pressione e va ancora vicinissima al pari con Colley, ma Sepe è ancora super a respingere e D'Aversa inserisce Grassi per un anonimo Kulusevski. Nel finale la Samp ci prova ma senza la necessaria convinzione, il Parma resiste, porta a casa tre punti e aggancia il Napoli in classifica a quota 21.

LE PAGELLE

Quagliarella 4,5 - Fin dalle prime battute sembra se non ispirato per lo meno volenteroso: combatte su ogni pallone e prova a inventare, ma non trova mai lo spunto giusto e nel finale ha la gravissima colpa di farsi parare il rigore del possibile pareggio.

Jankto 5,5 - Tra i più positivi nel centrocampo di Ranieri, è spesso lui a creare le azioni più pericolose, ma con l'invasione sul rigore vanifica il pari di Quagliarella.

Ramirez 5 - Tanti errori tecnici e nessuno spunto degno di nota, quando Ranieri è andato all in per cercare il pari lo ha tolto dal campo.

Kucka 7 - Gioca soltanto 45 minuti per un problema alla schiena, ma oltre al proverbiale dinamismo è anche di gran lunga il più pericoloso dei suoi nel primo tempo: i soliti inserimenti, almeno tre occasioni, il gol che decide l'incontro e anche una buona copertura in fase difensiva.

Kulusevski 5 - Forse la partita più in ombra da quando è arrivato in Serie A per l'oggetto del desiderio di Inter e Juve: troppo spesso impreciso e molto poco incisivo. Sostituito nel finale dopo una gara anonima.

Sepe 8 - Semplicemente decisivo. A fine primo tempo salva il risultato su Vieira, poi nel finale della partita sale in cattedra: respinge il rigore di Quagliarella a 15' dalla fine, dice di no a Colley con un mezzo miracolo e garantisce i tre punti ai suoi.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-PARMA 0-1

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (14'st Leris), Ekdal, Vieira (14'st Linetty), Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A dsip: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Rigoni, Linetty, Caprari, Regini, Maroni, Murillo, Leris. All: Ranieri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka (1'st Brugman), Barillà; Kulusevski (40'st Grassi), Cornelius (22'st Dermaku), Gervinho. A disp: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Brugman, Laurini, Scozzarella, Adorante, Sprocati, G.Pezzella. All: D'Aversa.

Marcatori: 22'pt Kucka

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Cornelius, Dermaku (P), Vieira, Gabbiadini, Thorsby (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE​​​​​​​

La Sampdoria ha raccolto 12 punti nelle prime 15 giornate di Serie A. È il peggior inizio dei blucerchiati nell’era dei tre punti a vittoria.

Dalla Serie A 2017/18, cinque delle otto squadre che avevano raccolto 12 o meno punti dopo le prime 15 giornate di campionato sono poi retrocesse a fine anno.

Il Parma ha vinto la sfida con la Sampdoria con il suo unico tiro nello specchio del match (21 a 9 per la Sampdoria il computo dei tiri totali).

Il Parma ha subito solo 18 gol dopo le prime 15 giornate di Serie A. Non ne incassava così pochi a questo punto della stagione dal campionato 2010/11 (17).

Juraj Kucka ha realizzato due gol in due presenze consecutive in Serie A contro la Sampdoria. Quattro dei suoi ultimi cinque gol in campionato sono arrivati contro le genovesi.

Tre degli ultimi sei gol di testa del Parma in Serie A li ha realizzati Kucka. Tutti e tre sono arrivati nei primi tempi e in trasferta.

Juraj Kucka, prima di essere sostituito, aveva effettuato quattro dei cinque tiri del Parma nel primo tempo.

Secondo gol in questa Serie A per Kucka. Il primo era arrivato ad ottobre contro il Genoa; in quel caso però in casa.

Questo è il primo calcio di rigore sbagliato in questa Serie A dalla Sampdoria sui quattro tirati. L'ultimo errore era datato novembre 2018 contro il Torino, e anche in quel caso sul dischetto c'era Fabio Quagliarella.

Quagliarella ha sbagliato un rigore in Serie A dopo che aveva realizzato i precedenti 11 nella competizione.

Al decimo tiro affrontato dagli undici metri, Luigi Sepe ha parato il suo primo rigore in Serie A.

Hernani ha partecipato ad un gol in tre delle ultime quattro presenze con il Parma in tutte le competizioni (due assist in campionato e un gol in Coppa Italia).

Lo stadio Luigi Ferraris è quello dove Kucka ha segnato più gol in Serie A (questo è il quinto). Questa è la prima rete però che realizza da avversario.

L'ultima rete di testa di Kucka prima di questa risaliva al match di aprile 2019 contro il Chievo.

Quello di oggi è il primo gol su calcio d'angolo per il Parma nel campionato in corso.