Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0: subito una frenata per Allegri

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0

Traversa di Leris nel primo tempo e gol annullato dal Var a Rabiot nel secondo, ma nel complesso poche emozioni a Marassi

Finisce 0-0 la sfida tra Sampdoria e Juventus, ultimo posticipo della 2a giornata di Serie A. Poche emozioni a Marassi, con i blucerchiati che disputano un buon primo tempo e si rammaricano per la traversa colpita dopo pochi minuti da Leris. Nella ripresa meglio i bianconeri, che esultano per un gol di Rabiot, poi annullato dal Var per fuorigioco, ma nel complesso creano troppo poco per vincerla. Inter, Napoli e Roma restano sole in vetta a punteggio pieno.

LA PARTITA

Un deciso passo indietro dopo il convincente esordio col Sassuolo per la Juve. Nel primo tempo la squadra è totalmente imballata e senza idee, con un baricentro troppo basso e, orfana di Di Maria, praticamente mai in grado di fornire a Vlahovic l'adeguato supporto. Qualcosa di più, complice la stanchezza della Samp, si vede nella ripresa, quando l'ingresso di Miretti fornisce più soluzioni in mezzo al campo, garantendo maggiore qualità e inventiva. Nel complesso, però, a Marassi riemergono tutti i limiti e le incertezze della passata stagione, a conferma che per Allegri il lavoro da fare è ancora molto.

La Juve parte col freno a mano tirato e già dopo 6' rischia di capitolare: Sabiri trova Leris con una grande imbucata, approfittando anche di un'incertezza di Bremer, ma il francese colpisce addosso a Perin in uscita e il pallone si stampa poi sulla traversa. I bianconeri provano a non scomporsi, ma si limitano perlopiù a un palleggio sterile e privo di fantasia. Per la prima occasione serve un errore di Augello, che si avventura in uno stop improbabile aprendo la strada all'affondo di Cuadrado, che però arrivato a tu per tu con Audero gli colpisce addosso. Il portiere blucerchiato è attento anche al 23', su una conclusione dalla distanza di Kostic pericolosamente deviata da Ferrari. I ritmi nel complesso sono molto bassi, con poche azioni manovrate e tanti lanci nel vuoto da entrambe le parti. Un primo tempo qualitativamente tutt'altro che indimenticabile si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa Allegri inserisce De Sciglio per l'ammonito Alex Sandro e la squadra prova ad alzare un po' il baricentro, anche se le idee continuano a mancare. Gli esterni non vengono mai serviti in velocità, Locatelli è quasi sempre schermato e Vlahovic continua a non ricevere palloni giocabili. Poco dopo il quarto d'ora entra Miretti per McKennie e il prodotto del vivaio è subito decisivo con un lancio illuminante per Vlahovic, che frena e pesca Rabiot in area per lo 0-1, ma il gol del francese è poi annullato dal Var per la posizione di offside del serbo. La Samp appare un po' sulle gambe, la Juve prova a chiuderla nella propria metà campo, ma gli ultimi sussulti arrivano solo nei minuti di recupero: prima un brivido per una conclusione di Quagliarella che sibila non lontano dal palo, poi il rammarico per una grande chance non sfruttata da Kostic, che colpisce sporco da ottima posizione e permette ad Audero di esaltarsi con un gran riflesso.

Samp-Juve, le immagini del match





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE PAGELLE

Leris 6,5 - Disputa una partita di grande sostanza, lottando dal primo all'ultimo minuto su ogni pallone e facendosi vedere anche in fase offensiva. Resta il rammarico per la traversa colpita al 6', occasione in cui poteva fare decisamente di più.

Caputo 5 - Serata complicata, in cui riceve palla quasi solo spalle alla porta e ha zero occasioni per far male.

Colley 7 - A Vlahovic arrivano pochi palloni, ma lui è sempre attentissimo negli anticipi e nelle chiusure. Audero dorme quasi sempre sonni tranquilli anche grazie alla sua grande serata.

Vlahovic 5 - Disperso nella metà campo della Samp, tocca appena 3 palloni nei primi 45', e pochi di più nella ripresa. Paga per una squadra troppo allungata e troppo poco propositiva.

Kostic 6 - Qualche affondo e qualche spunto interessante, ma pochi cross davvero utili per Vlahovic. Si sacrifica molto in fase difensiva, nel finale spreca una ghiotta chance per diventare l'eroe di serata.

Locatelli 5 - Fa una fatica tremenda a liberarsi della marcatura e ricevere palla in mezzo al campo, è quasi sempre schermato e costretto a limitarsi al minimo sindacale nei passaggi. Più efficace quando può sganciarsi in avanti e tentare qualche inserimento.

Miretti 6,5 - Si muove moltissimo negli spazi per ricevere palla, sa guardarsi avanti e verticalizzare e col suo ingresso Locatelli è libero di giocare più a ridosso della trequarti. Senza fantasisti davanti, uno con le sue caratteristiche è fondamentale in questo momento.

IL TABELLINO

Sampdoria-Juventus 0-0

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 7; Bereszynski 6,5, Ferrari 6,5, Colley 7, Augello 6 (28' st Murru 6); Vieira 6,5 (33' st Depaoli 6); Leris 6,5, Rincon 6,5 (23' st Verre 6), Sabiri 6, Djuricic 5 (28' st Villar 6); Caputo 5 (33' st Quagliarella 6,5).

Allenatore: Giampaolo 6,5

Juventus (4-3-3): Perin 6,5; Danilo 6,5, Rugani 6, Bremer 6, Alex Sandro 5,5 (1' st De Sciglio 6); McKennie 6 (17' st Miretti 6,5), Locatelli 5 (40' st Rovella sv), Rabiot 5; Cuadrado 6 (32' st Kean 6), Vlahovic 5, Kostic 6.

Allenatore: Allegri 5

Arbitro: Abisso

Marcatori:

Ammoniti: Djuricic (S), Alex Sandro (J), Leris (S), Verre (S), Rovella (J)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Era dalla stagione 2014/15 che la Juventus non teneva la porta inviolata in entrambe le prime due gare giocate di un campionato di Serie A.

- Juventus e Sampdoria non pareggiavano in casa dei blucerchiati in Serie A dal 23 gennaio 2011 (0-0 anche in quel caso).

- Nelle ultime tre stagioni la Juventus non è mai riuscita a vincere entrambe le prime due gare di campionato, dopo che ci era riuscita in tutte le precedenti quattro stagioni di Serie A.

- Presenza numero 100 per Bremer in Serie A, la seconda con la Juventus.

- Dusan Vlahovic ha toccato 3 palloni nel primo tempo contro la Sampdoria, almeno 5 in meno di qualsiasi altro giocatore in campo (portieri inclusi).

- Era da gennaio 2021, con la maglia del Genoa, che Mattia Perin non collezionava due clean sheets consecutivi in Serie A.

- La Sampdoria non ha segnato nelle ultime tre gare di Serie A: non accadeva ai blucerchiati da maggio 2016 con Montella in panchina.

- Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Sampdoria non ha trovato il gol in nessuna delle due prime gare giocate in campionato per due stagioni consecutive.

- Era da aprile 2018 che la Sampdoria non chiudeva due gare di fila in casa senza fare gol.

- Mehdi Leris è stato il giocatore che ha ingaggiato piú duelli nel match (24) e che ha collezionato piú duelli aerei (12).

- Era da agosto 2021 contro il Sassuolo che la Sampdoria non pareggiava un match di Serie A 0-0.

- Sabiri ha tirato quattro volte nel match, almeno due piú di qualsiasi altro calciatore in campo.