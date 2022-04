Serie A, Sampdoria-Genoa 1-0: Giampaolo respira, Blessin sempre più a fondo

SAMPDORIA-GENOA 1-0

A decidere il derby della Lanterna è una zampata di Sabiri nel primo tempo, in pieno recupero Audero para a Criscito il rigore del potenziale pareggio

La Sampdoria batte 1-0 il Genoa nel derby della Lanterna e ritrova il successo dopo 4 giornate, allontanandosi dalla zona calda della classifica. A decidere il match è una zampata di Sabiri al 25', che indirizza il match a favore dei blucerchiati nel primo tempo. La reazione del Grifone è poca cosa, ma al 96' arriva la grande chance del pari: Criscito, però, si fa parare il rigore da Audero. Blessin resta in piena zona retrocessione. Samp-Genoa, le immagini del derby





































LA PARTITA

La Sampdoria fa sua una stracittadina ad altissima tensione e torna dunque a respirare, mette cinque punti tra sé e il Cagliari e si prepara ad affrontare con maggiore tranquillità il finale di stagione. Per Criscito e compagni è invece notte fonda. Considerando le gare di domenica, nonché lo scontro diretto tra le due rivali ancora da recuperare, il Genoa è addirittura potenzialmente ultimo in classifica. Il calendario è spietato, perché sul cammino rossoblù ci sono Juve e Napoli, prima del Bologna all'ultima giornata, e la salvezza sembra sempre più un miraggio.

Giampaolo si affida a Sabiri e Sensi a supporto di Caputo, mentre Blessin sceglie Destro come punto di riferimento offensivo nel 4-2-3-1. La tensione nei primi minuti è palpabile, il gioco molto spezzettato e le occasioni latitano. La prima conclusione arriva al 21' ed è di marca rossoblù, con un gran destro di Amiri dalla distanza che Audero respinge con sicurezza. Passano 5' e a trovare il vantaggio è la Samp: sul cross basso e teso di Augello si fionda Sabiri, che in spaccata anticipa Badelj e fulmina Sirigu. Il Genoa reagisce con grinta e poco dopo la mezzora va vicino al pari con una zuccata di Ekuban, a lato non di molto. Prima dell'intervallo Blessin perde Sturaro per infortunio e sceglie un cambio offensivo inserendo Portanova. Il Grifone prova a buttarsi in avanti nel finale di frazione, ma gli attacchi rossoblù sono tanto rabbiosi quanto disordinati e al 45' è la Samp a sfiorare il 2-0, con Sirigu bravo a neutralizzare il colpo di testa di Sabiri da ottima posizione.

Anche a inizio ripresa agli uomini di Blessin non manca il coraggio per provare ad andarla a riagguantare, ma manca la qualità per creare azioni davvero pericolose. La squadra gioca molto in verticale, ma lo fa con tanta frenesia e scarsa precisione, lasciando dormire sonni tranquilli ad Audero. La Samp gestisce senza dannarsi alla ricerca del raddoppio e la partita finisce per ristagnare a lungo a centrocampo. Nei minuti finali ci si mette anche il lancio di fumogeni, che costringe Maresca a interrompere più volte la gara. La partita sembra trascinarsi stancamente verso il triplice fischio, ma in pieno recupero arriva l'episodio che potrebbe cambiare tutto. Sul colpo di testa di Destro il pallone colpisce in pieno il braccio largo di Ferrari, l'arbitro viene richiamato al monitor e assegna un penalty quasi inevitabile. Sul dischetto va lo specialista e l'uomo di maggior esperienza, che però si fa ipnotizzare da Audero, prima di scoppiare in lacrime al triplice fischio.

LE PAGELLE

Augello 6,5 - Attento in copertura, decisivo quando si sgancia in avanti. Il gol che decide la partita nasce da un suo affondo sulla sinistra

Sabiri 7 - Decide il derby con una zampata da bomber, sfiora anche il 2-0 a fine primo tempo e fa girare la testa più di una volta ai difensori avversari, nascondendo la palla nei momenti giusti.

Sensi 5,5 - Poco nel vivo dell'azione. In un derby giocato molto sulle palle lunghe e sui cross dalle fasce fatica a mettersi in mostra.

Destro 5,5 - Una lotta solitaria e impari con la difesa blucerchiata. Un suo guizzo improvviso dà ai suoi la chance di pareggiare allo scadere, ma le cose non vanno per il verso giusto.

Amiri 6 - È uno dei pochi che prova a dare un po' di imprevedibilità e di brio a una manovra davvero stagnante.

Criscito 5 - Entra per fermare le scorribande di Candreva sulla destra e fa il suo sul piano difensivo. Il rigore che fallisce al 96', però, è troppo pesante e rischia di rappresentare un macigno sulla stagione del suo Genoa.

IL TABELLINO

Sampdoria-Genoa 1-0

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 7; Bereszynski 6, Ferrari 6, Colley 6, Augello 6,5; Candreva 6,5 (38' st Conti sv), Ekdal 6,5, Thorsby 6,5; Sensi 5,5 (23' st Vieira 6), Sabiri 7 (43' st Quagliarella sv); Caputo 6.

Allenatore: Giampaolo 6,5

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Frendrup 5,5, Bani 6, Ostigard 6, Vasquez 5,5 (1' st Criscito 5); Sturaro 6 (38' Portanova 5,5), Badelj 5; Galdames 6 (29' st Yeboah 6), Amiri 6 (11' st Melegoni 6), Ekuban 5 (11' st Gudmundsson 5,5); Destro 5,5.

Allenatore: Blessin 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 25' Sabiri (S)

Ammoniti: Audero (S), Candreva (S), Gudmundsson (G), Ferrari (S)

Espulsi:

• Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) la Sampdoria ha vinto entrambi i derby di Genova in una singola stagione di Serie A: dopo il 2016/2017.

• Marco Giampaolo è il tecnico con più vittorie (cinque) nei derby di Genova in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, superato Gian Piero Gasperini a quota quattro.

• Marco Giampaolo ha vinto la sua 100ª partita da tecnico in Serie A e sono trascorsi 6054 giorni di distanza dal suo primo successo nella competizione (2 ottobre 2005 con l'Ascoli): tra gli allenatori nell'era dei tre punti a vittoria solo Edi Reja ha impiegato più tempo tra il primo e il 100º successo (6107).

• Emil Audero è il 1° portiere della Sampdoria a parare un rigore contro il Genoa in Serie A dal 2005/06, da quando Opta raccoglie il dato. Più in generale l’ultimo portiere ad aver parato un rigore nel derby di Genova in campionato era stato Mattia Perin il 22/10/2016.

• Abdelhamid Sabiri è il 1° calciatore tedesco a segnare nella storia del derby di Genova in Serie A.

• La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 degli ultimi 12 derby di Genova in campionato (7V, 4N).

• Secondo gol in Serie A di Abdelhamid Sabiri, dopo quello realizzato sempre a Marassi contro la Juventus lo scorso 12 marzo.

• Prima di Abdelhamid Sabiri, l'ultimo calciatore straniero della Sampdoria che aveva segnato nel suo primo derby di Genova in Serie A era stato Gastón Ramírez, il 4 novembre 2017.

• Tommaso Augello non forniva un assist in Serie A dal 14 marzo 2021 contro il Bologna - sesto passaggio vincente per lui nel torneo.