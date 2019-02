Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-0: decide Quagliarella su rigore

24/02/2019 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

Giampaolo scioglie il solito dubbio offensivo a favore di Defrel, che prende posto di fianco a Quagliarella con Gabbiadini in panchina. In difesa c'è Sala nel ruolo di terzino destro, panchina per Bereszynski e Jankto titolare nel ruolo di mezzala al posto di Linetty. Maran risponde con Cigarini preferito a Bradaric a centrocampo, Padoin confermato nel ruolo di terzino destro e lanciando dal primo minuto il giovane Riccardo Doratiotto, 19 anni (classe 1999) attaccante della Primavera, all'esordio assoluto in Serie A.

Buon Cagliari in avvio, i sardi sono più aggressivi dei padroni di casa e cercano Pavoletti con diversi cross in area, ma il primo tiro arriva solo all'11' con Cigarini, altissimo. La Sampdoria predilige la manovra avvolgente, i ritmi sono piuttosto blandi, ma al 16' Saponara pesca in area Jankto, che ha la grande chance per il vantaggio ma la sciupa calciando malissimo. Se i liguri fanno possesso, gli ospiti cercano la verticalità, Barella inventa un pallone delizioso per Pavoletti, ma Audero in uscita salva il risultato (30'). Nel finale della prima frazione sale di colpi la squadra di Giampaolo, che spreca una buona occasione con Quagliarella in ripartenza, impegna Cragno col tiro dal limite di Sala e protesta per la mancata espulsione di Deiola (Massimi lo ammonisce, ma prima di confermare la sua decisione va a rivederlo al monitor), ma il risultato non cambia, si va riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con la Samp alla ricerca del gol, Saponara va via sulla sinistra e mette in mezzo per Defrel, che dal cuore dell'area colpisce male e mette alto divorandosi il vantaggio (50'). Nonostante l'errore Giampaolo conferma la fiducia nel suo attaccante, Gabbiadini entra infatti al posto di Saponara e i blucerchiati aumentano il loro peso offensivo. L'ingresso dell'ex Southampton vivacizza subito la manovra offensiva dei liguri, che aumentano la pressione e vanno a centimetri dall'1-0: Cragno con un miracolo toglie il pallone dalla rete sulla zampata di Quagliarella (64'). Passa soltanto un minuto e Gabbiadini, trattenuto in area da Pellegrini, si conquista il calcio di rigore che Quagliarella trasforma esultando in faccia al portiere dei sardi e portando in vantaggio i suoi. Una volta segnato il vantaggio, la Sampdoria sermbra totalemente in controllo della partita, fa possesso palla, tiene i sardi lontani dalla sua area e cerca anche il raddoppio con Gabbiadini, murato dalla difesa rossoblù. La Samp controlla il ritmo del match e il Cagliari fatica a reagire, così Maran si gioca anche la carta del baby Verde (al posto di Doratiotto), anche lui al debutto assoluto in Serie A, ma i padroni di casa chiudono ogni spazio e portano a casa il risultato pieno senza rischiare quasi nulla nel finale.