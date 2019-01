Serie A: Samp quinta con Quagliarella, crollo della Fiorentina I blucerchiati battono il Chievo, Parma vittorioso al Franchi. Il Cagliari supera il Genoa con Farias-gol Facebook

26/12/2018

Nella 18.a giornata di Serie A ancora decisivo Quagliarella nella vittoria della Sampdoria sul Chievo, il 2-0 è firmato dall'attaccante e da Ramirez: blucerchiati quinti, superato il Milan. Crolla in casa la Fiorentina (al 65' espulso Vitor Hugo), al Parma basta la rete di Inglese per guadagnare tre punti pesanti. È invece Farias a far sorridere il Cagliari, 1-0 al Genoa e sorpasso in classifica proprio ai liguri.

SAMPDORIA-CHIEVO 2-0 Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Sala 6, Andersen 6,5, Colley 6, Murru 6,5; Praet 6 (42' st Jankto sv), Ekdal 6,5, Linetty 6, Saponara 6 (1' st Ramirez 7); Caprari 6 (29' st Defrel 6), Quagliarella 7,5. A disp.: Belec, Vieira, Leverbe, Tavares, Ferrari, Tonelli, Rolando, Kownacki. All.: Giampaolo

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino 6; Bani 5,5, Cesar 5, Barba 5,5; Leris 5,5, Obi sv (14' pt Hetemaj 6), Radovanovic 6, Jaroszynski 5,5 (20' st Depaol 6); Kiyine 6 (25' st Giaccherini 5,5); Stepinski 5, Meggiorini 5. A disp.: Semper, Tanasijevic, Rigoni, Rossettini, Djordjevic, Grubac, Pellissier, Tomovic, Vignato All.: Di Carlo

Arbitro: Giua

Marcatori: 2' st Quagliarella, 13' st Ramirez

Ammoniti: Andersen, Cesar e Ramirez

LE STATISTICHE • Prima di Fabio Quagliarella, l’ultimo giocatore italiano che aveva segnato in otto gare di fila in Serie A era stato Christian Vieri nel 2002

• Fabio Quagliarella diventa il quinto miglior marcatore all-time della Sampdoria in Serie A, eguagliato Vincenzo Montella (entrambi a quota 58 gol)

• Con questo gol il Chievo diventa la vittima preferita di Fabio Quagliarella in Serie A (11 reti in 19 sfide)

• Fabio Quagliarella ha preso parte attiva a nove gol in match casalinghi di questo campionato (sei gol e tre assist), nessun giocatore è stato coinvolto in più reti - eguagliato Cristiano Ronaldo

• Prima di Gastón Ramírez, l'ultimo giocatore della Sampdoria che aveva sia segnato che fornito un assist subentrando in un match di Serie A era stato Gianluca Sansone nel febbraio 2013 v Roma

• La Sampdoria ha vinto tre gare di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2017

• La Sampdoria è la squadra che ha segnato maggiormente in Serie A nel mese di dicembre 2018 (14 reti in cinque match)

• Il Chievo con questa sconfitta interrompe una striscia positiva di sei pareggi consecutivi in Serie A.

FIORENTINA-PARMA 0-1 Fiorentina (4-3-3): Lafont 6, Milenkovic 6 (39' pt Laurini 5,5), Pezzella 6, Vitor Hugo 4,5, Biraghi 5,5, Benassi 5 (9' st Gerson 5), Veretout 5, Edimilson 5,5 (24' st Ceccherini 6), Chiesa 5,5, Simeone 5, Pjaca 5. A disp.: Dragowski, Brancolini, Norgaard, Hancko, Dabo, Sottil, Vlahovic, Thereau, Montiel. All. Pioli.

Parma (4-3-3): Sepe 6,5; Gazzola 6, Iacoponi 6, Bastoni 6,5, Gagliolo 6; Deiola 6,5, Stulac 6 (1' st Scozzarella 6), Rigoni 6 (30' st Barillà 6); Siligardi 6 (42' st Gervinho sv), Inglese 7, Biabiany 7. A disp: Frattali, Bagheria, Gobbi, Dezi, Sprocati, Ceravolo, Ciciretti. All. D'Aversa.

Arbitro: Fabbri

Marcatore: 46' Inglese

Ammoniti: Milenkovic, Rigoni, Pezzella, Laurini, Babiany, Gerson, Inglese, Deiola

Espulso: 21' st Vitor Hugo per fallo da ultimo uomo

LE STATISTICHE • La Fiorentina ha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate contro il Parma, dopo che era rimasta imbattuta nelle nove precedenti (3V, 6N)

• La Fiorentina è rimasta a secco in due delle ultime tre partite di campionato disputate contro il Parma, dopo che aveva trovato sempre il gol in tutte le 12 precedenti (23 reti nel parziale, 1.9 di media a match)

• La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite interne di campionato, dopo che aveva colto la posta piena in tutte le quattro precedenti gare casalinghe

• Il Parma è, con il Napoli, una delle due squadre di questo campionato a non avere ancora pareggiato in trasferta

• Il Parma non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A; è la seconda volta in questo campionato che gli emiliani mantengono la porta inviolata per due gare di fila

• Il Parma ha segnato il 71% (12 sui 17 totali) dei gol nel corso dei primi tempi: record in questa Serie A

• La Fiorentina ha effettuato 34 conclusioni nel corso della partita: i toscani non ne contavano così tanti dal febbraio 2009 (34 anche in quel caso sul campo del Genoa)

• Nove degli ultimi 11 gol del Parma sono stati messi a segno nel corso dei primi tempi di questo campionato

• Il Parma ha segnato con il primo tiro nello specchio della partita

• Tutti gli ultimi tre gol firmati da Roberto Inglese in questo campionato sono stati realizzati in trasferta

• Roberto Inglese ha segnato tre degli ultimi sei gol realizzati dal Parma in questa Serie A.

CAGLIARI-GENOA 1-0 Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6,5; Srna 6, Pisacane 6, Ceppitelli 6,5, Padoin 6; Faragò 5,5, Cigarini 6 (42' st Bradaric sv), Barella 7; Joao Pedro 6 (15' Ionita 5,5); Farias 6,5 (29' st Sau 6), Pavoletti 6. A disp.: Andreolli, Aresti, Cerri, Daga, Rafael, Dessena, Lella, Pajac, Romagna. All. Maran

Genoa (3-5-1-1): Radu 5,5; Biraschi 5, Romero 6 (21' st Favilli 5), Criscito 5,5; Pereira 5,5, Rolon 6, Sandro 6 (1' st Kouamé 6), Hiljemark 5,5 (32' st Veloso 5,5), Lazovic 6; Bessa 6,5, Piatek 5,5. A disp.: Dalmonte, Lopez, Marchetti, Omeonga, Pandev, Romulo, Spolli, Vodisek, Zukanovic. All. Prandelli

Arbitro: Orsato

Marcatore: 48' Farias

Ammoniti: Romero, Rolon, Faragò, Cigarini, Piatek