Serie A, Salernitana-Roma 1-2: bis per De Rossi con Dybala e Pellegrini

SALERNITANA-ROMA 1-2

Rigore dell'argentino e inserimento del capitano, seconda vittoria di fila dei giallorossi. Granata sempre più ultimi

Seconda vittoria in due partite da allenatore per De Rossi che ha guidato la Roma nel successo 2-1 in casa della Salernitana per la 22a giornata di Serie A. All'Arechi i giallorossi hanno sofferto per buona parte del primo tempo, ma hanno sbloccato il match al 51' con un calcio di rigore di Dybala. Il raddoppio è stato firmato da Pellegrini al 66' con un inserimento sul secondo palo e per la Salernitana a nulla è servito il gol di testa di Kastanos quattro minuti più tardi.

LA PARTITA

A fatica, tanta, ma la Roma vince ancora e la classifica dopo due giornate di cura De Rossi ha tutto un altro aspetto. I sei punti raccolti dai giallorossi - arrivati contro Verona e Salernitana - sono frutto di qualche cambiamento tattico, ma della stessa identica combattività nel saper soffrire fino all'ultimo secondo per far passare la bufera. Dall'Arechi contro una Salernitana tanto volenterosa quanto imprecisa e distratta nei momenti chiave, la Roma esce con l'intera posta in palio e uno step successivo nella convinzione che nel gruppone per il quarto posto Champions ci può stare benissimo.

Nel primo tempo la fase offensiva a tre impostata da De Rossi con il controllo del ritmo e del gioco si è scontrata con la difesa compatta voluta da Pippo Inzaghi per la sua Salernitana. Se nei primi venticinque minuti la sfida è stata quindi giocata a basso ritmo a ridosso dell'area di rigore granata, nella seconda parte della prima frazione la capacità di ripartenza dei padroni di casa ha creato grossi grattacapi alla fragile linea difensiva giallorossa. Candreva, poi Bradaric e Tchaouna hanno sfiorato il vantaggio ma senza trovarlo.

L'episodio che ha cambiato il match è però arrivato a inizio ripresa quando un colpo di testa di Cristante ha trovato il braccio larghissimo di Maggiore in area; Dybala si è preso la responsabilità di calciare dagli undici metri in una giornata di campionato nerissima per i rigoristi, e non ha sbagliato cambiando faccia alla sua serata, al match e agli equilibri. La Salernitana ha alzato il ritmo e il baricentro alla ricerca del pareggio, finendo però con essere punita in ripartenza da una giocata rifinita di tacco da Dybala per Karsdorp sul cui cross è arrivato puntuale Pellegrini.

Al raddoppio della Roma però la Salernitana ha risposto subito trovando il colpo di testa vincente di Kastanos che ha regalato 25 minuti - recupero incluso - di battaglia nella metà campo giallorossa. Due parate di Rui Patricio hanno fatto da contorno importante a due rigori chiesti a gran voce da Candreva e Ikwuemesi ma senza successo, lasciando tutto intatto fino al fischio finale.

LE PAGELLE

Candreva 6,5 - Nella zona offensiva fa tutto e prova a trovare la giocata vincente per sé o per i compagni. Tanti i tentativi, questa sera tutti imprecisi.

Tchaouna 6,5 - Ha la potenzialità per fare la differenza nei granata di Inzaghi e negli spazi è imprendibile. Fa confusione, probabilmente troppa, ma pesca anche giocate importante come nell'assist per il gol di Kastanos.

Kastanos 7 - Entra per dare una scossa offensiva alla Salernitana e lo fa trovando il secondo gol stagionale in campionato con un inserimento a centro area.

Dybala 7 - Nel primo tempo si è mosso molto ma senza trovare la zona di campo giusta per incidere. Nella ripresa ha la personalità per prendersi il rigore che sblocca la partita, poi arretra molto e gioca quasi da playmaker. Il colpo di tacco nell'azione del raddoppio è la giocata del campione.

Pellegrini 6,5 - Quando vede la Salernitana timbra il cartellino, è quasi una sentenza. In difficoltà nella seconda parte del primo tempo, è chirurgico nell'inserimento sul secondo palo che vale il raddoppio. Punto di riferimento giallorosso in mezzo al campo.

Lukaku 5,5 - Nelle maglie strette della Salernitana Big Rom prova a metterci il fisico e spesso, come sempre, calamita buona parte dei palloni. Il problema all'Arechi però è tecnico con tantissimi appoggi sbagliati per i compagni.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ROMA 1-2

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 5,5 (33' st Zanoli sv), Daniliuc 6, Gyomber 6 (28' st Lovato 6); Sambia 5,5 (17' st Martegani 6), Maggiore 5, Basic 6 (17' st Kastanos 7), Bradaric 5,5; Candreva 6,5, Tchaouna 6,5; Simy 5 (28' st Ikwuemesi 6). A disp.: Fiorillo, Costil, Bronn, Sfait, Legowski, Botheim, Stewart. All.: F. Inzaghi 6.

Roma (4-3-3): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Llorente 7, Kristensen 5; Bove 5,5, Cristante 5,5, Pellegrini 6,5 (43' st Huijsen sv); Dybala 7 (26' st Aouar 5,5), Lukaku 5,5, El Shaarawy 5,5 (33' st Zalewski sv). A disp.: Boer, Svilar, Celik, Oliveras, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa. All.: De Rossi 6.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 6' st rig. Dybala (R), 21' st Pellegrini (R), 25' st Kastanos (S)

Ammoniti: Pierozzi, Candreva, all. Inzaghi (S); Pellegrini, Dybala, Rui Patricio (R)

Espulsi: nessuno

