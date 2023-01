Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: Spalletti continua la fuga in vetta

SALERNITANA-NAPOLI 0-2

La sblocca Di Lorenzo, la chiude il solito Osimhen: i partenopei chiudono il girone d'andata a 50 punti

1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli fa suo il derby campano battendo 2-0 la Salernitana nell'ultima gara del girone d'andata e continua la sua fuga in vetta alla classifica di Serie A. I ragazzi di Spalletti la sbloccano all'ultimo secondo del primo tempo con un gran destro di Di Lorenzo e chiudono i conti a inizio ripresa con un tap-in vincente del solito Osimhen. Ennesima sconfitta per i granata, ora a soli 6 punti dalla zona retrocessione.

LA PARTITA

Subito archiviata la delusione di Coppa Italia, il Napoli torna dunque a correre, allungando momentaneamente a + 12 sul Milan secondo e confermandosi la grande favorita di un campionato che continua imperterrita a monopolizzare. I partenopei chiudono il girone d'andata a 50 punti (la proiezione per il finale di stagione è presto fatta), vincendo un derby mai davvero in discussione con la consueta padronanza del campo e sicurezza nei propri mezzi. Il Nicola-bis si apre invece con un altro ko, certamente meno fragoroso di quella con l'Atalanta, ma ugualmente pesante per la classifica.

Lo spartito del match è chiaro fin dai primi istanti di gioco: il Napoli domina sul piano del possesso, la Salernitana si chiude a riccio provando a serrare gli spazi e tagliare ogni riferimento per gli attaccanti avversari. La prima chance per gli ospiti arriva sugli sviluppi di un corner al 20', ma il riflesso di Ochoa basta a bloccare la conclusione a botta sicura di Osimhen. I padroni di casa non stanno solo a guardare e pochi minuti dopo hanno un'ottima occasione in contropiede: Piatek si allarga bene e colpisce, Meret è attento a mettere in corner. Al 34' il muro granata sembra crollare con la grande conclusione con cui Osimhen batte Ochoa sul primo palo, ma la segnalazione di offside è immediata e il gol viene annullato. Con la sua fitta rete di passaggi il Napoli arriva a sfiorare addirittura l'80% di possesso e sul tramonto del primo tempo trova il meritato vantaggio: bello scambio Mario Rui-Anguissa, che mette in mezzo e trova Di Lorenzo. Dia è in ritardo sull'esterno azzurro, che dal cuore dell'area insacca dopo aver colpito la parte interna della traversa.

Nella ripresa al Napoli bastano 3' per chiuderla: Elmas è lasciato completamente libero di calciare dal limite, la palla sbatte sul palo e Osimhen raccoglie il tap-in che vale lo 0-2. Al 56' Pirola sfiora il gol della speranza, ma poco dopo la Salernitana deve ringraziare Ochoa, che nega a Osimhen la doppietta con un grande intervento sulla zuccata del nigeriano. A pochi minuti dalla fine i ragazzi di Nicola, in maniera un po' fortunosa, hanno di nuovo una grande chance per accorciare: ma sul destro di Piatek è strepitoso l'intervento di Meret, che devia il pallone sul palo. L'ultimo sussulto di una partita a senso unico.

LE PAGELLE

Dia 5 - Nicola lo dirotta sulla sinistra, ma lui fatica a garantire supporto offensivo a Piatek ed è in netto ritardo nella copertura su Di Lorenzo in occasione dello 0-1.

Nicolussi Caviglia 6,5 - In fase di regia fa quel che può, con una squadra completamente schiacciata nella propria metà campo, riuscendo ugualmente ad avviare più di un'azione interessante. Apprezzabile anche il sacrificio in copertura.

Piatek 6,5 - Lotta con grande generosità, provando a sfruttare a valorizzare come può ogni lancio che arriva dalle sue parti. Colpisce anche un palo dopo una super parata di Meret. Difficile chiedergli molto di più.

Anguissa 7 - È l'uomo ovunque del centrocampo del Napoli. Il primo a interrompere le azioni avversarie e poi a riproporsi in avanti. Perfetto l'assist per il gol che sblocca l'incontro.

Di Lorenzo 7,5 - Spinge moltissimo, ma non è mai in affanno quando c'è da arretrare. Lui e Mario Rui sono fondamentali per il pressing alto del Napoli e in più si toglie la soddisfazione del gran gol che apre le marcature.

Zielniski 5,5 - È, insieme a Lozano, l'unica nota non proprio positiva della serata. Un po' troppo statico e avulso dalla manovra.

IL TABELLINO

Salernitana-Napoli 0-2

Salernitana (3-5-2): Ochoa 6,5; Daniliuc 5 (40' st Sambia sv), Gyomber 6 (16' Lovato 6), Pirola 6; Candreva 6, Coulibaly 5,5, Nicolussi Caviglia 6,5, Vilhena 5,5 (28' st Valencia 6), Bradaric 5,5; Dia 5 (40' st Bonazzoli), Piatek 6,5.

Allenatore: Nicola 5,5

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 7; Anguissa 7, Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (41' st Ndombele sv); Lozano 5,5 (41' st Politano), Osimhen 7,5 (44' st Simeone sv), Elmas 6,5.

Allenatore: Spalletti 7

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45'+3 Di Lorenzo (N), 3' st Osimhen (N)

Ammoniti: Kim (N), Bradaric (S), Pirola (S), Ndombele (N)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Napoli è la terza squadra nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere i 50 punti nel girone d'andata in una stagione di Serie A, dopo la Juventus e l'Inter.

- Victor Osimhen ha realizzato il suo 50º gol nei maggiori cinque campionati europei: 13 con il Lille in Ligue 1 e 37 con il Napoli in Serie A.

- Solamente Erling Haaland (22) e Harry Kane (15) hanno segnato più gol di Victor Osimhen (13) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

- Giovanni Di Lorenzo ha realizzato il suo primo gol in questo campionato: la sua ultima rete in trasferta in Serie A risaliva al 3 marzo 2021, contro il Sassuolo.

- André-Frank Zambo Anguissa ha servito quattro assist in questo campionato, superando il suo record in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (tre con il Fulham nel 2020/21).

- Il Napoli ha tentato meno di tre conclusioni nel primo tempo di una partita di Serie A (due oggi) per la prima volta dal 21 febbraio 2021, in quell'occasione solo una contro l'Atalanta.

- Per la prima volta in questo campionato, il Napoli ha tenuto la porta inviolata per due trasferte consecutive.

- Piotr Zielinski ha vinto la sua 150ª partita in Serie A con la maglia del Napoli.

- Federico Bonazzoli è diventato oggi il primo giocatore a giocare 50 partite di Serie A con la maglia della Salernitana.