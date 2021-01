Serie A, Roma-Verona 3-1: scacco matto in nove minuti per i giallorossi

ROMA-VERONA 3-1

La Roma ha battuto 3-1 il Verona nel posticipo della 20.a giornata di Serie A confermando il terzo posto in classifica. Sono bastati nove minuti agli uomini di Fonseca, dal 20' al 29' del primo tempo, per chiudere la pratica trovando tre reti in rapida successione. Prima Mancini dagli sviluppi di corner, poi Mkhitaryan con un destro sul primo palo e infine Mayoral con un tap-in da pochi passi. Nella ripresa la rete di Colley per i gialloblù. Roma-Verona: le immagini della sfida

































































































LE PAGELLE

Mayoral 7 - Un gol e un assist per continuare a non far rimpiangere Dzeko. Fa molto movimento per i compagni, ma trova il modo di rendersi efficace pur faticando nella ripresa a ripulire i lanci lunghi dei compagni.

Pellegrini 7 - Lavora da protagonista in tutte le tre reti dei giallorossi nel primo tempo: assist da corner, lancio filtrante per Mayoral nell'azione del raddoppio e tiro al volo ribattuto da Silvestri prima del tap-in dello spagnolo. Rovina la prestazione col giallo che gli farà saltare la Juventus.

Mkhitaryan 7 - Scheggia impazzita nell'attacco della Roma, lascia gli acciacchi alle spalle e mette qualità nelle azioni offensive. Gran gol sul primo palo a eguagliare il suo miglior record in un singolo campionato.

Zaccagni 5 - Serataccia per uno dei giocatori più in forma del campionato. Mai in partita, cancellato dall'aggressività giallorossa e mai lucido nella giocata.

Colley 6,5 - Entra bene nella ripresa dando vivacità alle azioni d'attacco del Verona. Trova il primo gol in Serie A con un colpo di testa da pochi passi.

IL TABELLINO

ROMA-VERONA 3-1

Roma (3-4-2-1): Lopez 6; Mancini 7, Smalling sv (12' Kumbulla 6), Ibanez 6; Karsdorp 6 (41' st Peres sv), Veretout 6,5 (41' st Diawara sv), Villar 6 (25' st Cristante 6), Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Mayoral 7 (41' st Perez sv). A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca 7.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 4,5, Gunter 5, Ceccherini 5 (35' st Udogie sv); Faraoni 5 (12' st Dimarco 6), Tameze 5, Ilic 4,5 (12' st Bessa 6,5), Lazovic 6; Barak 5,5, Zaccagni 5 (12' st Colley 6,5); Kalinic 5 (1' st Lasagna 5). A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Cetin, Terracciano, Amione. All.: Juric 5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 20' Mancini (R), 22' Mkhitaryan (R), 29' Mayoral (R), 17' st Colley (V)

Ammoniti: Pellegrini, Kumbulla (R), Faraoni (V)

Espulsi: nessuno

