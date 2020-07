Serie A, Roma-Parma 2-1: Mkhitaryan fa sorridere Fonseca

ROMA-PARMA 2-1

Soffre, ma alla fine tira un sospiro di sollievo la Roma. Per la vittoria, 2-1 sul Parma, e per aver interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive. I capitolini, sotto su rigore di Kucka al 6’, la ribaltano in quarto d’ora a cavallo tra primo e secondo tempo. Mkhitaryan segna e propizia il gol-rimonta di Veretout, ma la Roma non la chiude mai e alla fine soffre fin troppo. Il successo dell’Olimpico vale l’aggancio al Napoli a quota 51 e il ritorno al quinto posto. Serie A, Roma-Parma 2-1: i gialorossi ritrovano la vittoria nella serata di Morricone









































































LE STATISTICHE

La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio da inizio marzo in Serie A (nove).

La Roma ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1P), dopo che nelle precedenti quattro non aveva ottenuto successi.

Henrikh Mkhitaryan ha messo a segno otto reti in questa Serie A, tante quante nelle 39 presenze con l’Arsenal in Premier League.

Henrikh Mkhitaryan ha servito un assist in quattro gare di Serie A, in tre di queste ha anche segnato.

Il Parma non perdeva quattro gare di fila in Serie A da febbraio 2015 (cinque).

Era da aprile 2018 che Veretout non segnava in Serie A con un tiro da fuori area (punizione diretta contro la Lazio).

Entrambi gli assist di Bruno Peres in questo campionato hanno favorito il gol di Mkhitaryan.

Juraj Kucka ha segnato più gol con il Parma in Serie A (10 in 41 presenze) che con ogni altra squadra con cui ha giocato nella competizione (9 gol in 122 gare con il Genoa, 4 gol in 59 gare con il Milan).

Era dallo scorso dicembre (Kulusevski contro il Napoli) che il Parma non segnava in Serie A nel corso dei primi 10 minuti di gioco.