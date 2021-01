Serie A, Roma-Inter 2-2: tra i due litiganti gode il Milan

ROMA-INTER 2-2

Finisce 2-2 il lunch match della 17esima giornata di Serie A tra Roma e Inter. I giallorossi la sbloccano al 17' con un rasoterra di Pellegrini, ma con un grande avvio di secondo tempo i nerazzurri la ribaltano grazie ai gol di Skriniar (56') e Hakimi (63'). A tre minuti dal 90' il colpo di testa di Mancini fissa definitivamente il risultato sul pari. Fonseca manca l'aggancio al secondo posto, Conte scivola a - 3 dalla vetta, sempre occupata dal Milan. Roma-Inter, le immagini del match Getty Images

Getty Images

IL TABELLINO

Roma-Inter 2-2

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 5,5, Villar 6,5, Veretout 6 (34' st Cristante 6,5), Spinazzola 5,5 (28' st Bruno Peres 6); Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5 (44' st Mayoral sv).

Allenatore: Fonseca 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 7 (37' st Kolarov sv), Barella 6, Brozovic 6,5, Vidal 5,5 (37' st Gagliardini sv), Darmian 6 (34' Young 6); Lautaro 6 (32' st Perisic 5,5), Lukaku 6,5.

Allenatore: Conte 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 17' Pellegrini (R). 11' st Skriniar (I), 18' st Hakimi (I), 42' st Mancini (R)

Ammoniti: Lukaku (I), Smalling (R), Mancini (R), Bastoni (I), Villar (R), Perisic (I)

LE STATISTICHE

• Inter e Roma hanno pareggiato tutte le loro ultime sei sfide in Serie A: l’ultima volta che due formazioni hanno impattato altrettanti match di fila in stagioni consecutive nella competizione è stata nel 1995 (Napoli e Torino in quel caso).

• Prima di Achraf Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno sei gol in una singola stagione di Serie A era stato Maicon nel 2009/10.

• Achraf Hakimi è il difensore che ha segnato più reti (sei) in questa stagione nei top-5 campionati europei; record inoltre per lui di gol in una singola stagione nei top-5 campionati europei.

• Henrikh Mkhitaryan è uno dei due giocatori, con Harry Kane, ad aver già fornito 8 assist e segnato 8 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei.

• Henrikh Mkhitaryan è il giocatore che ha mandato in gol il maggior numero di compagni di squadra in questo campionato (cinque).

• Le tre reti di Gianluca Mancini con la Roma in Serie A sono tutte arrivate su sviluppi di corner, le ultime due negli ultimi 15 minuti di gioco.

• Lorenzo Pellegrini ha segnato tre gol in questo campionato, solo nel 2016/17 ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A (sei reti con il Sassuolo).

• Quattro dei sei gol di Milan Skriniar in Serie A sono stati realizzati di testa, proprio tutti gli ultimi quattro.

• La Roma si conferma il miglior attacco nel primo tempo di questo campionato (23 gol), l’Inter quella con più reti nella seconda frazione di gioco (30).

• L'Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa (nove) e più reti su corner (otto) nel campionato in corso.

• Per la seconda volta in Serie A Brozovic ha fornito due assist nel corso dello stesso match, in precedenza nel maggio 2018 v Udinese.