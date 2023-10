Serie A, Roma-Frosinone 2-0: Lukaku e Pellegrini riaccendono i giallorossi

ROMA-FROSINONE 2-0

Una rete per tempo portano tre punti alla squadra di Mourinho. Due assist per Dybala

La Roma ha battuto 2-0 il Frosinone nella settima giornata di Serie A, raccogliendo il secondo successo stagionale in campionato. Protagonista di serata - senza segnare - Paulo Dybala che al 22' ha fornito l'assist a Lukaku per l'1-0, con l'attaccante belga bravo a liberarsi di Oyono e a battere Turati. Il Frosinone ha reagito disputando una prova d'orgoglio ma senza mai impensierire Rui Patricio e nel finale, al minuto 83, la Roma ha trovato il raddoppio con Pellegrini sugli sviluppi di punizione battuta da Dybala.

LA PARTITA

José Mourinho alla vigilia del match era stato chiaro: quella contro il Frosinone era una partita dalle mille insidie, ma al tempo stesso da vincere a qualsiasi costo. Dopo la scoppola subita in casa del Genoa e il peggiore inizio nell'era dei tre punti a vittoria, per la Roma contavano solo i tre punti e contro i gialloblù di Di Francesco - comunque propositivi e in partita fino a dieci minuti dalla fine - sono arrivati. Le firme sul 2-0 dell'Olimpico sono state quelle di Lukaku e Pellegrini, con l'abile regia di Dybala autore di due assist.

Dell'importanza della sfida si è capito anche nelle scelte di Mourinho prima e durante la partita. Spazio ai titolari e pochissimi cambi, se non alla fine a risultato acquisito. Troppo fondamentale vincere e troppo recente lo scotto di partite perse nel finale per lasciare spazio a delle prove nuove sul campo. Del resto il Frosinone il suo lo ha fatto e bene a dispetto del risultato finale, presentandosi in campo con un inedito 3-4-2-1 ma dovendo tornare al solito 4-3-3 dopo poco più di un quarto d'ora per l'infortunio di Romagnoli. La sostanza - ovvero l'atteggiamento - però non è mutato e ha visto i gialloblù tenere a lungo il possesso palla e cercare le giocate uno contro uno sugli esterni, vincendo pochi duelli e svanendo negli ultimi metri di campo. La Roma invece è stata letale già alla prima discesa: al 22' una verticalizzazione di Pellegrini ha trovato l'assist di prima di Dybala per Lukaku che al limite dell'area non ha sbagliato.

Cuni e Baez già nel primo tempo hanno provato ad impensierire Rui Patricio senza inquadrare lo specchio della porta, ma in un contesto che ha visto il Frosinone controllare il pallone anche nella ripresa senza però riuscire mai a scalfire il muro difensivo giallorosso, la scena per la Roma se l'è presa Dybala. L'argentino tra uno slalom e un assist ha dispensato occasioni da gol per i compagni, trovando poi il secondo assist di giornata su calcio di punizione all'83', mandando in gol Pellegrini pochi secondi prima del suo cambio chiesto per crampi.

LE PAGELLE

Lukaku 6,5 - Sblocca il match praticamente alla prima occasione sfruttando al meglio l'assist di Dybala; prima manda al bar Oyono e poi insacca l'ennesimo gol del 2023. Da lì in poi ha poche occasioni per rendersi pericoloso e quando ha il pallone vicino all'area carica a testa bassa, spesso sbagliando scelta.

Dybala 7 - Le luci dell'Olimpico le accende tutte la "Joya". Suo l'assist per Lukaku con un tocco di prima intenzione, sue le occasioni create nella ripresa non sfruttate dai compagni, suo anche il traversone vincente da palla inattiva per il raddoppio di Pellegrini.

Bove 6,5 - Il suo filtro a centrocampo è risultato vitale, specialmente nel secondo tempo. L'appoggio offensivo è venuto meno, ma non era richiesto. Con tempismo e lettura della situazione ha però interrotto sul nascere almeno tre ripartenze avversarie.

Cuni 6 - Parte da titolare a sorpresa e fino a quando resta in campo dà battaglia su ogni pallone. Non trova il modo di calciare in porta, ma ha tenuto in apprensione la difesa giallorossa.

Soulé 5,5 - Tecnica e qualità, ma senza trovare le giocate giuste per rendersi pericoloso dove conta. Spesso si perde con qualche tocco di troppo quando non è necessario.

IL TABELLINO

ROMA-FROSINONE 2-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Cristante 6, Ndicka 6; Karsdorp 6,5 (25' st Kristensen 6), Bove 6,5, Paredes 6,5, Pellegrini 6,5 (40' st Aouar sv), Spinazzola 6; Dybala 7 (46' st Azmoun sv), Lukaku 6,5. A disp.: Boer, Svilar, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa, El Shaarawy. All.: Mourinho 6,5.

Frosinone (3-4-2-1): Turati 6; Monterisi 5,5, Romagnoli 6 (18' Brescianini 6), Okoli 6; Oyono 5,5, Mazzitelli 5,5 (40' st Bourabia sv), Barrenechea 5,5 (40' st Ibrahimovic sv), Marchizza 6; Soulé 5,5, Baez 5,5 (16' st Caso 5,5); Cuni 6 (16' st Cheddira 5). A disp.: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Lulic, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Garritano, Bidaoui. All.: Di Francesco 6.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 21' Lukaku, 38' st Pellegrini

Ammoniti: Karsdorp (R); Barrenechea, Soulé (F)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Solamente Gabriel Batistuta (sei) e Stephan El Shaarawy (quattro) hanno segnato di più di Romelu Lukaku (tre) nelle prime cinque presenze con la Roma in Serie A tra i giocatori che hanno esordito con i giallorossi nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Nel 2023, solamente Lautaro Martínez (30) e Victor Osimhen (26) hanno segnato più gol di Romelu Lukaku tra i giocatori di Serie A contando tutte le competizioni (16).

Paulo Dybala è uno dei sei giocatori, con Piotr Zielinski, che è stato in grado di fornire almeno due assist nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2014/15).

La Roma ha vinto due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile scorso: successi contro Sampdoria (3-0) e Udinese (3-0), anche in quel caso senza subire reti in entrambe le sfide.

Nel 2023, la Roma è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in match interni in Serie A (nove).

Dal 2014/15 (stagione del suo primo assist nella competizione) solamente Alejandro Gomez (11) e Domenico Berardi (10) hanno fornito almeno due assist per più partite di Paulo Dybala in Serie A (otto).

Il Frosinone ha perso una gara fuori casa in Serie A per la prima volta da maggio 2019 (2-0 v Milan al Meazza in quel caso).

Paulo Dybala ha fornito due assist in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 2 aprile scorso (vs Empoli, all’Olimpico).

Con Lorenzo Pellegrini salgono a nove i marcatori differenti della Roma in questo campionato, nessuna squadra ne ha mandati in rete di più dei giallorossi nel torneo (nove anche il Napoli).

La Roma ha una serie in corso di 25 gare casalinghe consecutive senza sconfitta contro squadre neopromosse in campionato (23V, 2N) - in questa striscia ha segnato in media 2.88 gol a partita.