Serie A: Roma-Empoli 2-0, a segno Pellegrini e Mkhitaryan

ROMA-EMPOLI 2-0

I giallorossi sbloccano con il capitano e dilagano nella ripresa, senza mai soffrire, confermando il quarto posto in classifica

La Roma torna a vincere in Serie A dopo il ko nel derby. I giallorossi dominano l’Empoli e ottengono i tre punti con un 2-0 che non racconta a sufficienza il dominio territoriale e nel gioco evidenziato soprattutto nella ripresa. Gli uomini di Mourinho passano al 42’ con Pellegrini e raddoppiano al 3’ del secondo tempo con Mkhitaryan, per poi sfiorare più volte il tris con Abraham. Il successo vale il quarto posto solitario. Roma-Empoli: le foto della sfida dell'Olimpico









































































Ultime gallery Vedi tutte

LE STATISTICHE

La Roma ha vinto le ultime sei gare casalinghe di Serie A e non arrivava a sei successi interni di fila in campionato da febbraio 2017 (15 in quel caso).

José Mourinho è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A: si tratta del record per un allenatore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato italiano (dal 1994/95).

Era da marzo 2019 contro la Juventus che l'Empoli non perdeva una trasferta di Serie A senza segnare alcun gol.

Nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha segnato più gol con i centrocampisti della Roma nella stagione 2021/22 (10 come il Paris Saint-Germain).

50esima presenza in Serie A per Chris Smalling.

Lorenzo Pellegrini non aveva mai segnato in carriera piú di un gol nelle prime sette giornate di Serie A: quest'anno é giá a 4.

Solo Ludovic Blas e Dimitri Payet (5 ciascuno) hanno segnato piú gol di Lorenzo Pellegrini (4) tra i centrocampisti nei maggiori cinque campionati europei 21/22.

Tre degli ultimi cinque assist forniti in Serie A da Henrikh Mkhitaryan sono stati per gol di Lorenzo Pellegrini.

Era da Maggio 2021 contro il Crotone che Henrikh Mkhitaryan non forniva un assist e segnava un gol nella stessa partita in Serie A.

Da inizio maggio ad oggi, Henrikh Mkhitaryan é l'unico centrocampista ad aver partecipato ad almeno 10 gol in Serie A (sei reti e quattro assist).

La Roma ha i due centrocampisti con più gol in questo campionato: Veretout e Pellegrini (quattro).

Guglielmo Vicario è l’unico giocatore dell’Empoli a non aver perso un minuto in questo campionato.