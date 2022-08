Serie A, Roma-Cremonese 1-0: Smalling regala altri tre punti a Mourinho

ROMA-CREMONESE 1-0

All'Olimpico decide il colpo di testa dell'inglese al 65'. Traverse per El Shaarawy e di Dessers per gli ospiti

La Roma ha battuto 1-0 la Cremonese nella seconda giornata di Serie A raggiungendo Inter e Napoli in vetta alla classifica a punteggio pieno. Partita complicata per i giallorossi in un Olimpico sold out, sbloccata da un colpo di testa di Smalling al 65' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima della rete decisiva una traversa per parte, colpita da Dessers per la Cremonese ed El Shaarawy per la Roma. Nota negativa per Mourinho l'infortunio di Zaniolo.

LA PARTITA

Avanti piano, ma a punteggio pieno. Nel secondo turno di campionato la Roma fotocopia il risultato dell'esordio battendo 1-0 anche la Cremonese. Non sono mancate le occasioni per i giallorossi di Mourinho che sulla propria strada, quella che li ha portati a raggiungere Inter e Napoli nel percorso netto, hanno trovato le parate di Radu e lo sfortunato infortunio di Zaniolo, dopo quello di Wijnaldum in allenamento. Soprattutto la Roma si è confrontata con una Cremonese sempre in partita e pronta a ripartire, pericolosa con le conclusioni di Dessers.

L'entusiasmo dell'Olimpico tutto esaurito ha sicuramente dato una mano, ma la Roma - salvo un attimo di sbandamento dopo il ko a una spalla di Zaniolo sul finire del primo tempo - ha giocato una partita intelligente. Compatta e pronta a sfruttare il campo alle spalle della difesa avversaria, nel primo tempo sono state in ripartenza le occasioni migliori per i giallorossi. Già al 3' con un contropiede Zaniolo-Abraham-Pellegrini disinnescato da Radu e all'8' con l'assist di Dybala sprecato da pochi passi da Abraham. Poco male, il trio d'attacco giallorosso ha esaltato i riflessi del portiere della Cremonese per tutto il primo tempo dando la sensazione di non essere ancora al massimo della forma.

Per i tre punti è servito il classico episodio, quello che spesso arriva da palla inattiva. Dopo lo spavento per la clamorosa traversa colpita da Dessers con un mancino incrociato dopo la battaglia stravinta con Mancini, la Roma ha reagito sfiorando il vantaggio con El Shaarawy - con tanto di parata super di Radu con deviazione sulla traversa - e sulla ribattuta con Dybala, incredibilmente fuori a porta vuota. Al 65' il momento chiave con il corner calibrato da Pellegrini sulla testa del solissimo Smalling per la rete da jackpot.

Nel finale la Cremonese ha sfiorato il gol del pareggio solo con due conclusioni dalla distanza di Valeri e Pickel, mentre la Roma - anche coi cambi di Mourinho - ha conservato il vantaggio per una vittoria che porta i giallorossi al big match contro la Juventus a punteggio pieno.

--

LE PAGELLE

Zaniolo 5,5 - Sfortunato, è sfortunato. La sua gara finisce prima dell'intervallo per un problema alla spalla in seguito a una caduta. Prima però è pimpante sulla trequarti, ma confusionario e impreciso. Troppo per arrivare alla sufficienza.

Smalling 6,5 - Decide il match con un movimento azzeccato sugli sviluppi di corner e sblocca una partita complicata. In fase difensiva solo una imprecisione, per il resto è stato sempre in controllo.

Dybala 5 - La migliore condizione sembra lontana, nei metri decisivi manca la giocata che è nelle sue corde. Il gol divorato a porta vuota grida vendetta.

Dessers 6,5 - Solo la traversa gli ha negato l'eurogol con un mancino incrociato di grande qualità. Fa a sportellate per tutta la partita con Mancini e spesso vince il duello, provando anche due volte la rovesciata.

Radu 7 - La risalita dopo aver toccato - nuovamente - il fondo. Nel calcio c'è un solo giudice, il campo e quello dell'Olimpico ha permesso al portiere della Cremonese di dimostrare la propria qualità con una serie di interventi importanti e un carattere d'acciaio. Impressionante l'intervento su El Shaarawy a metà ripresa. Incolpevole sul gol di Smalling.

--

IL TABELLINO

ROMA-CREMONESE 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (41' st Celik sv), Cristante 6, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6 (27' st Zalewski 6); Dybala 5 (27' st Matic 6), Zaniolo 5,5 (45' El Shaarawy 6,5); Abraham. A disp.: Svilar, Kumbulla, Vina, Bove, Felix, Shomurodov. All.: Mourinho 6.

Cremonese (3-4-1-2): Radu 7; Aiwu 6 (11' st Bianchetti 6), Chiriches 6, Lochoshvili 6,5 (40' st Ciofani sv); Ghiglione 5,5 (11' st Baez 6), Ascacibar 6, Pickel 6, Valeri 6; Zanimacchia 5,5 (11' st Buonaiuto 6); Okereke 5 (33' st Tsadjout sv), Dessers 6,5. A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Di Carmine, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini 6.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 20' st Smalling

Ammoniti: Aiwu, Zanimacchia (C)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

La Roma non otteneva due clean sheet nelle prime due partite di un campionato di Serie A dalla stagione 2014/15, quando in panchina sedeva Rudi Garcia (vittorie vs Fiorentina ed Empoli).

Era dall’agosto 2018 che la Roma non teneva la porta inviolata in tre gare di fila in Serie A (quattro in quel caso).

La Cremonese ha perso entrambe le prime due gare di un massimo campionato per la terza volta in Serie A: nel 1929/30, nel 1989/90 e nel 2022/23.

Cinque dei sette gol in Serie A di Chris Smalling sono arrivati su sviluppo di calcio d'angolo, quattro di questi di testa.

Dall'arrivo di Mourinho la Roma ha vinto ben otto partite 1-0 in Serie A, piú di qualsiasi altra squadra nel parziale.

Da quando allena José Mourinho, quello odierno è il 12° gol della Roma in campionato su sviluppo di corner; solo l'Inter (13) ne ha realizzati di più considerando i campionati 21/22 e 22/23.

Dalla stagione 2017/18, Lorenzo Pellegrini ha partecipato a 50 gol in Serie A (22 reti e 28 assist con quello di oggi) – in questo intervallo temporale solo l’ex giallorosso Edin Dzeko vanta un miglior rendimento per il club (68).

Cyriel Dessers ha effettuato sei tiri nel match contro la Roma, almeno tre più di qualsiasi compagno di squadra.

José Mourinho è diventato il terzo allenatore della Roma che nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha vinto entrambe le prime due gare disputate dai giallorossi in un nuovo campionato di Serie A per due stagioni consecutive, dopo Luciano Spalletti (2006/07 e 2007/08) e Rudi Garcia (2013/14 e 2014/15).