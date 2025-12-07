Serie A: Ravaglia è un supereroe, il Bologna ferma la Lazio

LE STATISTICHE

Nove tiri nello specchio per la Lazio in questo match, eguagliato il record in questo campionato stabilito contro il Lecce.

Era dal 2015/16 che la Lazio non chiudeva le prime 14 giornate di campionato con meno di 20 punti (19 anche in quel torneo).

Otto parate oggi per Ravaglia, suo nuovo record in un singolo match di Serie A.

Per la prima volta sotto la guida di Vincenzo Italiano, il Bologna è rimasto per sei trasferte di Serie A di fila senza perdere (3V, 3N).

Il Bologna ha guadagnato otto punti da situazione di svantaggio, più di qualunque squadra nel campionato in corso.

Lazio-Bologna è la prima partita di Serie A in cui due calciatori danesi (Isaksen e Odgaard) segnano per due squadre differenti nello stesso match dall'8 maggio 1955: Hansen e Sorensen in Lazio-Milan.

Il Bologna è la squadra contro cui Isaksen ha partecipato attivamente a più gol in Serie A (tre, grazie a due reti e un assist) e anche la seconda - dopo il Napoli - alla quale segna più di un gol contro nella competizione.

Seconda espulsione in Serie A per Mario Gila, la prima risaliva al 22 febbraio 2024 contro il Torino.

Terza espulsione ricevuta dalla Lazio in questo campionato, primato negativo condiviso con il Parma.

Sono trascorsi due minuti e quattro secondi tra il vantaggio di Isaksen e il pareggio di Odgaard.

Terzo gol in questo campionato per Odgaard: la Lazio è ora una delle tre squadre - insieme a Fiorentina e Lecce - contro cui il danese segna più di un gol contro in Serie A (due in totale).

Nikola Moro ha giocato oggi la sua gara numero 100 con la maglia del Bologna considerando tutte le competizioni.

Danilo Cataldi ha raggiunto oggi la presenza numero 200 con la maglia della Lazio in Serie A.

Presenza numero 250 in Serie A per Manuel Lazzari, 181 delle quali con la maglia della Lazio.