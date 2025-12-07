Serie A: Ravaglia è un supereroe, il Bologna ferma la Lazio

© italyphotopress
Il portiere para tutto contro i biancocelesti, il match d'alta classifica finisce 1-1: in gol Isaksen e Odgaard
Due reti scandinave, tante occasioni e un punto che piace a entrambe, ma sta stretto alla Lazio. I biancocelesti e il Bologna pareggiano 1-1 nella 14a giornata della Serie A, dopo mille emozioni: segnano in due minuti Isaksen (38') e Odgaard (40'), col primo che esce per infortunio. Nella ripresa gli uomini di Sarri spingono e sbattono sullo strepitoso Ravaglia, poi chiudono in dieci e devono difendersi. Italiano, dunque, non aggancia la Roma.
LA PARTITA
Una strepitosa prestazione di Ravaglia salva il Bologna, che pareggia 1-1 contro una Lazio in dieci: Italiano e Sarri, dunque, ottengono un punto a testa. Si spinge subito molto all'Olimpico, in una sfida dal potenziale d'alta classifica e con tanti volti della Nazionale. Zaccagni risponde a Orsolini, ma la prima reale chance capita al Taty Castellanos, che rientra oggi da titolare: Ravaglia lo ipnotizza e si resta sullo 0-0. Pobega impegna Provedel ma, al 38', la Lazio passa: Zaccagni calcia e trova la respinta di Ravaglia, lestissimo Isaksen (uscito per un problema muscolare nell'intervallo) nel trovare il gol in tap-in. Nell'azione si fa male l'ex Casale ed entra De Silvestri come centrale, col Bologna che pareggia subito. Zortea salta uno spentissimo Tavares con un tunnel e calcia, Provedel devia ma Odgaard anticipa tutti sul tap-in. Siamo dunque sull'1-1, che resiste fino all'intervallo: Gila, infatti, salva sulla linea evitando il gol (con pallonetto) di Juan Miranda. Nella ripresa i ritmi sono meno frenetici, ma Ravaglia viene subito messo alla prova: doppio salvataggio su Guendouzi e Cancellieri. Fa la partita la Lazio, in un match dall'altissima tensione, e fioccano le occasioni: il portiere rossoblù si esalta su Noslin e ancora su Guendouzi, proteggendo il risultato. Immobile non scende in campo all'Olimpico, dopo l'omaggio nel pre-gara, e la Lazio deve soffrire nel finale: Gila si fa espellere per protesta, Sarri chiude in dieci e il Bologna non è mai pericoloso. Finisce dunque 1-1, in questo match d'alta classifica: Italiano sale a quota 25 punti, lascia la compagnia del Como e non aggancia la Roma. La Lazio, invece, arriva a quota 19 punti.
LE PAGELLE
Provedel 7 - Nel momento più difficile della Lazio, il portiere risulta l'uomo decisivo. Salva in due occasioni i suoi e ci mette una pezza anche su Zortea, ma non può fare nulla sul tap-in di Odgaard.
Castellanos 6 - Ritorna tra i titolari con una prova sufficiente e un gol sfiorato. Ravaglia gli chiude lo specchio della porta, poi fatica ad aprirsi spazi in una Lazio che punta tantissimo sugli esterni.
Nuno Tavares 5 - Continua la sua stagione da ombra di sé stesso. Il giocatore che aveva incantato la Serie A nelle prime giornate del 2024/25 sembra definitivamente svanito: Zortea lo salta senza colpo ferire, non si riprende più. L'addio invernale sembra scontato.
Ravaglia 7.5 - In una partita non semplicissima per il Bologna, indossa i panni del supereroe: salva i suoi in almeno quattro occasioni, mostrando riflessi da gatto. Strepitosi gli interventi su Noslin e Guendouzi nella ripresa, partendo completamente in controtempo.
Castro 5.5 - Sotto gli occhi degli osservatori dalla Premier League, vive una serata decisamente opaca. Il Bologna non riesce praticamente mai a servirlo e lui, dopo le ottime prove in Coppa, dà l'impressione di non essere in partita.
Orsolini 5.5 - Sua la prima chance della partita, poi esce mentalmente dal campo. Non riesce mai a rendersi pericoloso e non fornisce un grande contributo difensivo, inevitabile il cambio.
IL TABELLINO
LAZIO (4-3-3) - Provedel 7; Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 5 (1' st Lazzari 5.5); Guendouzi 6.5, Cataldi 6 (30' st Dele-Bashiru 6), Basic 6 (35' st Patric sv); Isaksen 6 (1' st Cancellieri 6.5), Castellanos 6 (15' st Noslin 6), Zaccagni 6.5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Dia, Belahyane, Provstgaard. All. Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia 7.5; Zortea 6.5, Heggem 6, Casale 5.5 (39' De Silvestri 6), Juan Miranda 5.5; Moro 6 (19' st Ferguson 6), Pobega 6; Orsolini 5.5 (19' st Bernardeschi 5.5), Odgaard 6.5, Cambiaghi 5.5 (19' st Rowe 5.5); Castro 5.5 (37' st Dallinga sv). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumì, Dominguez, Sulemana, Fabbian. All. Italiano.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 38' Isaksen (L), 40' Odgaard (B).
Ammoniti: Nuno Tavares (L), Moro (B), Cambiaghi (B), Lazzari (L), Juan Miranda (B).
Note: espulso Gila (L) al 34' st per proteste.
LE STATISTICHE
Nove tiri nello specchio per la Lazio in questo match, eguagliato il record in questo campionato stabilito contro il Lecce.
Era dal 2015/16 che la Lazio non chiudeva le prime 14 giornate di campionato con meno di 20 punti (19 anche in quel torneo).
Otto parate oggi per Ravaglia, suo nuovo record in un singolo match di Serie A.
Per la prima volta sotto la guida di Vincenzo Italiano, il Bologna è rimasto per sei trasferte di Serie A di fila senza perdere (3V, 3N).
Il Bologna ha guadagnato otto punti da situazione di svantaggio, più di qualunque squadra nel campionato in corso.
Lazio-Bologna è la prima partita di Serie A in cui due calciatori danesi (Isaksen e Odgaard) segnano per due squadre differenti nello stesso match dall'8 maggio 1955: Hansen e Sorensen in Lazio-Milan.
Il Bologna è la squadra contro cui Isaksen ha partecipato attivamente a più gol in Serie A (tre, grazie a due reti e un assist) e anche la seconda - dopo il Napoli - alla quale segna più di un gol contro nella competizione.
Seconda espulsione in Serie A per Mario Gila, la prima risaliva al 22 febbraio 2024 contro il Torino.
Terza espulsione ricevuta dalla Lazio in questo campionato, primato negativo condiviso con il Parma.
Sono trascorsi due minuti e quattro secondi tra il vantaggio di Isaksen e il pareggio di Odgaard.
Terzo gol in questo campionato per Odgaard: la Lazio è ora una delle tre squadre - insieme a Fiorentina e Lecce - contro cui il danese segna più di un gol contro in Serie A (due in totale).
Nikola Moro ha giocato oggi la sua gara numero 100 con la maglia del Bologna considerando tutte le competizioni.
Danilo Cataldi ha raggiunto oggi la presenza numero 200 con la maglia della Lazio in Serie A.
Presenza numero 250 in Serie A per Manuel Lazzari, 181 delle quali con la maglia della Lazio.