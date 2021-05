Serie A: Ranieri saluta la Sampdoria con una vittoria, il Genoa passa a Cagliari. Senza reti Crotone-Fiorentina

ULTIMA GIORNATA

A Marassi, i blucerchiati vincono 3-0 con Quagliarella, Colley e Gabbiadini, Shomurodov regala al Grifone l'1-0 sui sardi. 0-0 nel match dello Scida tra Cosmi e Iachini

Nell'ultimo turno di Serie A, la Sampdoria saluta Ranieri con un netto 3-0 al Parma: a Marassi, decidono i gol nel primo tempo di Quagliarella (20’) e Colley (44’) e la rete di Gabbiadini (64’) nella ripresa. Chiude con una vittoria anche il Genoa, che si impone per 1-0 sul Cagliari alla Sardegna Arena grazie al sigillo di Shomurodov al 15’. Termina senza reti, invece, la sfida dello Scida tra Crotone e Fiorentina. Serie A, le immagini degli anticipi dell'ultimo turno Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-PARMA

Fabio Quagliarella ha collezionato la 500ª presenza in Serie A (con un bilancio di 200V, 137N, 163P), diventando il quinto attaccante a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione, dopo Francesco Totti (619), Roberto Mancini (541), Silvio Piola (537) e Alberto Gilardino (514).

Fabio Quagliarella ha chiuso il torneo con 13 gol ed è uno dei soli tre giocatori nella storia della Sampdoria ad essere andati in doppia cifra per sei differenti campionati di Serie A, insieme a Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

Fabio Quagliarella ha ottenuto il suo 200° successo in Serie A, nella gara in cui ha giocato la 200ª gara da titolare con la Sampdoria nella massima serie.

Fabio Quagliarella con la gara numero 500 ha raggiunto Ciro Ferrara al 15° posto tra i giocatori più presenti nella storia della Serie A.

La Sampdoria ha vinto 15 partite in questo campionato, dal 2010/11 solo nella stagione 2017/18 (16) i blucerchiati hanno ottenuto più successi in Serie A.

La Sampdoria ha chiuso questo campionato al 9° posto, l’ultima volta che ha ottenuto un piazzamento migliore in Serie A risale al 2014/15 (7°).

Il Parma ha chiuso ultimo in classifica un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 2014/15.

Il Parma ha perso le ultime nove gare di campionato, nella storia della Serie A solo altre quattro squadre non neopromosse hanno registrato una tale striscia di sconfitte in una singola stagione - Triestina nel 1947, Padova nel 1996, Palermo nel 2016 e Udinese nel 2018.

Il Parma non aveva mai chiuso un campionato di Serie A con così poche vittorie (tre) e così tanti gol subiti (83) come in questa stagione.

La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le sfide stagionali contro il Parma in Serie A per la prima volta dal 1990/91.

Maya Yoshida è diventato il sesto giocatore giapponese a raggiungere il traguardo delle 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, dopo Makoto Hasebe, Shinji Okazaki, Takashi Inui, Hiroki Sakai e Yuto Nagatomo.

I tre gol di Manolo Gabbiadini in questo campionato sono tutti arrivati al Ferraris – era dal 2010/11 che non chiudeva una stagione in Serie A senza gol in trasferta.

Antonio Candreva ha fornito otto assist in questo campionato, solo nel 2016/17 (10) e nel 2014/15 (nove) ne ha serviti di più in carriera in Serie A.

Il Parma ha utilizzato 10 giocatori nati dopo il 2000 in questo campionato, meno solo del Bologna nel torneo in corso (12).

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-GENOA

Il Cagliari ha chiuso con una sconfitta gli ultimi due campionati di Serie A, dopo aver vinto l’ultima giornata nelle tre stagioni precedenti.

Per la prima volta in una singola stagione di Serie A ad almeno 20 squadre, il Genoa ha chiuso il campionato con una vittoria in trasferta (1V, 2N, 9P).

Il Genoa ha chiuso questo campionato con 42 punti in classifica, il miglior risultato nelle ultime cinque stagioni.

Il Genoa ha vinto ottenuto tre successi consecutivi contro il Cagliari per la prima volta in Serie A, sempre mantenendo la porta inviolata.

Per la prima volta in Serie A, il Genoa ha ottenuto tre clean sheet consecutivi contro il Cagliari. I sardi non hanno trovato la rete

Il Genoa è andato in gol in tutte le ultime sei partite di Serie A, la propria serie migliore nel massimo campionato da quella del marzo 2015 (12 gare).

Il Genoa è una delle quattro squadre che non ha mai perso in questa Serie A una volta andato in vantaggio (15 partite - 10V, 5N).

Il Genoa ha segnato 10 gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, meno solo di Lazio (12) e Napoli (11) nel parziale di gioco.

Il Cagliari ha concluso 11 partite senza trovare il gol nel 2021 in Serie A, almeno due in più di ogni altra squadra.

Eldor Shomurodov ha realizzato cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A, dopo averni siglati solo tre nelle precedenti 25.

Secondo assist per Nicolò Rovella in questa Serie A, entrambi in trasferta: tra i giocatori con almeno due passaggi vincenti in questa stagione, solo Brian Oddei (2002) è più giovane del centrocampista rossoblù (2001).

Yayah Kallon è il giocatore diverso numero 34 impiegato dal Genoa in questa Serie A, solo Parma e Bologna ne hanno schierati di più.

Presenza numero 200 in Serie A con la maglia del Genoa per Domenico Criscito.

LE STATISTICHE DI CROTONE-FIORENTINA

Il Crotone è rimasto imbattuto per tre partite di Serie A di fila per la prima volta da aprile 2018.

Il Crotone non manteneva la porta inviolata in Serie A da dicembre contro l’Udinese (0-0).

40 punti per la Fiorentina, peggior risultato per i viola in un campionato di Serie A a 20 squadre, contando i tre punti a vittoria.

La Fiorentina ha mancato l’appuntamento con il gol per tre partite di campionato consecutive per la prima volta da novembre 2020.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie A, tante clean sheet quante nelle precedenti 20.

Il Crotone ha colpito 11 legni in questo campionato, due dei quali con Junior Messias.

Il Crotone ha effettuato nove conclusioni nel primo tempo, non ne ha mai fatte di più in una prima frazione di questo campionato.

La Fiorentina non ha trovato nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo in due delle ultime tre partite di Serie A.

Quella di stasera è stata la 50ª gara di Franck Ribéry in Serie A, a partire dagli anni 2000 solo Simon Kjaer aveva disputato almeno 50 presenze in Ligue 1, Bundesliga e Serie A.